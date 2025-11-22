Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio a bordo de portacontenedores en Los Ángeles causa brevemente una orden de refugio

Los 23 miembros de la tripulación del mercante fueron localizados y no hubo heridos

22 de noviembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por ABC7, muestra el humo provocado por un incendio en un mercante atracado en el puerto de Los Ángeles. (ABC7 vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un incendio que se desató a bordo de un buque portacontenedores en Los Ángeles el viernes provocó brevemente una orden de refugio para las comunidades circundantes ante preocupaciones sobre materiales peligrosos dentro de la carga del barco.

RELACIONADAS

Los 23 miembros de la tripulación del mercante fueron localizados y no hubo heridos a causa del incendio de origen eléctrico, indicó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las autoridades señalaron que identificaron materiales peligrosos a bordo del buque, el One Henry Hudson.

El sábado por la mañana, la alcaldesa Karen Bass anunció la cancelación de una orden de refugio en el lugar que había estado vigente durante varias horas para las áreas alrededor del puerto.

“La orden de refugio en el lugar ha sido levantada para las comunidades del puerto de Los Ángeles, incluidas Wilmington y San Pedro”, dijo Bass en X.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que se había establecido una zona de seguridad de una milla náutica alrededor del buque.

Al parecer, el incendio comenzó bajo cubierta, antes de extenderse a varios niveles de la embarcación, lo que generó una explosión a media cubierta, según el Departamento de Bomberos. No quedó claro qué inició el fuego.

Más de 100 bomberos fueron asignados a combatir las llamas en el Puerto de Los Ángeles, conocido por ser el de más actividad de Norteamérica. La tarea continuó durante la noche, indicó Bass.

El portacontenedores, de 336 metros (1,102 pies) de largo, está operado por One Ocean Express, una compañía naviera con sede en Singapur. Antes de llegar a Los Ángeles, había estado recientemente en Japón, con paradas en Kobe, Nagoya y Tokio.

One Ocean Express no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press pidiendo comentarios.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesIncendios
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 22 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: