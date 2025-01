Inicia el largo adiós a Jimmy Carter con un repaso de su vida, desde Georgia rural hasta el ámbito mundial

“Fue un hombre increíble. Fue sostenido e impulsado por una mujer increíble”, dijo su hijo James Earl “Chip” Carter III a los dolientes en el Centro Carter la tarde del sábado, refiriéndose a su padre y a la ex primera dama Rosalynn Carter, quien falleció en 2023. “Los dos cambiaron el mundo. Y fue increíble verlo tan de cerca.”

Los hijos, nietos y bisnietos de Carter acompañaron a su patriarca mientras su carroza fúnebre recorría primero el sábado su ciudad natal de Plains, que con unos 700 residentes no es mucho más grande que cuando Carter nació allí el 1 de octubre de 1924. La procesión se detuvo en la granja donde el futuro presidente trabajó junto a los aparceros de raza negra que trabajaban para su padre. La caravana continuó hacia Atlanta , deteniéndose frente al Capitolio de Georgia donde Carter fungió como senador estatal y gobernador reformista.

Los portadores del féretro del sábado provenían del Servicio Secreto que protegió a los Carter durante casi medio siglo y una guardia de honor militar que incluía a miembros de la Marina para el único graduado de la Academia Naval de Estados Unidos que llegó a la Oficina Oval. Una banda militar tocó “Hail to the Chief” y el himno “Be Thou My Vision” para el comandante en jefe que también era un bautista devoto.