Joe Biden abordará aparente intento de asesinato contra Donald Trump en su mensaje a la nación

Continuó: “Entonces, hemos terminado de hablar del debate. Es hora de poner a Trump en la mira. No ha hecho nada durante los últimos 10 días excepto pasear en su carrito de golf, alardeando de puntuaciones que no obtuvo... De todos modos, no entraré en su juego de golf”.

“Miren, no hay cabida en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo Biden el sábado por la noche, antes de regresar apresuradamente a la Casa Blanca desde Rehoboth Beach, Delaware, donde había pasado el fin de semana. “Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.