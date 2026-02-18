Opinión
NoticiasEstados Unidos
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez de Texas declara nulo el juicio por caso de ataque a centro de detención de ICE

La fiscalía alegó que una de las abogadas de defensa llevaba una camiseta con mensajes alusivos a derechos civiles

18 de febrero de 2026 - 1:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El magistrado consideró que el atuendo podía afectar la imparcialidad del proceso y ordenó disolver el panel de potenciales jurados, de acuerdo con medios locales. (HICMAR FALCON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un juez federal en Texas declaró este martes un juicio nulo en el proceso contra nueve personas acusadas de delitos relacionados con un ataque en julio de 2025 contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, después de que la defensa generara cuestionamientos por mensajes visibles a los potenciales jurados.

El juez federal Mark Pittman tomó la decisión antes de que comenzaran los alegatos iniciales, luego de que la fiscalía objetara que una de las abogadas de la defensa llevaba bajo el saco una camiseta con mensajes e imágenes alusivos a derechos civiles mientras se realizaba la selección del jurado.

El magistrado consideró que el atuendo podía afectar la imparcialidad del proceso y ordenó disolver el panel de potenciales jurados, de acuerdo con medios locales.

El juicio estaba relacionado con un ataque ocurrido el 4 de julio de 2025 contra el centro de detención de ICE en Alvarado, en el que, según las autoridades federales, un grupo coordinó disparos, uso de fuegos artificiales y daños a la instalación, y un agente policial resultó herido.

Con la declaración de juicio nulo, el proceso deberá reiniciarse desde la etapa de selección de jurado en una fecha que será fijada por el tribunal, mientras los cargos contra los acusados permanecen vigentes.

La acusación se produce después de que el presidente, Donald Trump, firmara en septiembre un decreto para designar a Antifa como “organización terrorista”, una medida cuya aplicación legal ha sido cuestionada debido a la ausencia de una ley federal que permita declarar como terrorista a un movimiento doméstico.

Organizaciones como el Southern Poverty Law Center y el propio exdirector del Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, han señalado previamente que Antifa es un movimiento descentralizado o una ideología, más que una estructura formal con jerarquía nacional.

En un comunicado, la organización DFW Support Committee afirmó que “el juez estaba asustado de que el jurado fuera receptivo a la defensa” y sostuvo que la ampliación del nuevo panel de 90 a 120 personas “muestra sus verdaderas intenciones”.

El grupo llamó a seguir atentos al proceso, que se reanudará el 23 de febrero con una nueva selección de jurado.

Tags
Breaking NewsServicio de Inmigración y Control de AduanasTexas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
