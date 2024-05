Jurado encuentra culpable a Donald Trump en todos los cargos en su contra en su juicio en Nueva York

Se espera que Trump recurra rápidamente el veredicto y se enfrente a una dinámica incómoda al intentar volver a la campaña electoral como delincuente convicto. Por ahora no hay mítines de campaña en el calendario, aunque se espera que celebre actos de recaudación de fondos la próxima semana. Es probable que el juez Juan Merchan, que supervisó el caso, tarde varios meses en decidir si condena a Trump a prisión.

Los cargos de falsificación de registros de negocios conllevan hasta cuatro años entre rejas, aunque los fiscales no han dicho si tienen intención de pedir la cárcel, y no está claro si el juez -que anteriormente en el juicio advirtió de penas de cárcel por violaciones de la orden de mordaza- impondría ese castigo incluso si se le pidiera. La condena, e incluso el encarcelamiento, no impedirán que Trump siga aspirando a la Casa Blanca.