Justin Trudeau vuela a Florida para hablar con Donald Trump tras amenaza de aranceles a productos de Canadá

Trump ha amenazado con aplicar aranceles a productos de Canadá y México si esos países no detienen lo que él llamó el flujo de drogas y migrantes a través de las fronteras sur y norte de Estados Unidos . Dijo que una de sus primeras órdenes ejecutivas sería imponer un impuesto de 25% a todos los productos que ingresen a territorio estadounidense desde sus dos países vecinos.

Una persona familiarizada con los detalles la calificó como una “cena positiva y amplia que duró tres horas”. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir públicamente el encuentro y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron el comercio, la seguridad fronteriza, el fentanilo, la defensa, Ucrania, OTAN, China y oleoductos, así como la reunión del Grupo de los Siete en Canadá programada para el próximo año.