Kamala Harris se reúne con Volodymyr Zelensky y arremete contra propuestas de que Ucrania ceda territorio a Rusia

“Esas no son propuestas de paz” , declaró Harris. “Más bien son propuestas para una rendición”.

“Estados Unidos apoya a Ucrania no por cuestiones de caridad, sino porque conviene a nuestros intereses estratégicos” , declaró Harris.

Refiriéndose a Harris y al presidente Joe Biden , dijo que “tienen mucha sangre en sus manos, y no hay un final en el horizonte”.

“Apoyamos a Ucrania, ahora y en el futuro” , dijo Biden junto a Zelensky en la Oficina Oval. “Rusia no prevalecerá. Ucrania prevalecerá”.

1 / 10 | Fotos | Así fue la visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania . El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la derecha, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechan la mano durante su reunión en Kiev, Ucrania. - The Associated Press

“Si no tomamos esa decisión fundamental esta semana, creo que el resultado para Ucrania será terrible”, afirmó Graham.

El presidente ucraniano enfrenta una situación mucho más tensa con Trump. La ronda más reciente de críticas comenzó el domingo, cuando The New Yorker publicó una entrevista con Zelensky, en la cual arremetió contra JD Vance por considerarlo “demasiado radical” por insinuar que Ucrania necesita ceder parte de su territorio para poner fin a la guerra. El primer mandatario también desestimó los alardes de Trump de que podría negociar rápidamente una solución, diciendo: “mi sensación es que Trump realmente no sabe realmente cómo detener la guerra, incluso si cree que sabe cómo hacerlo”.