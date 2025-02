Esta medida, junto con los argumentos que presentó el gobierno esta semana en una demanda federal que presentó The Associated Press en torno al acceso de la prensa al mandatario, representan una toma de control sin precedentes de la cobertura de la presidencia estadounidense por parte de cualquier gobierno . Los defensores de la libertad de expresión expresaron su alarma.

Leavitt dijo que la Casa Blanca “redoblará” su decisión de excluir a The Associated Press de muchos eventos presidenciales, una desviación de la práctica probada y a veces controversial durante más de un siglo de un grupo de periodistas de cada plataforma compartiendo las palabras y actividades de los presidentes con medios de comunicación y oficinas del Congreso que no pueden asistir a los eventos en espacios reducidos. Tradicionalmente, los miembros del grupo deciden quién entra en espacios pequeños como el Despacho Oval y el avión presidencial.

Hay implicaciones de la Primera Enmienda

“Significa que el presidente puede elegir quién cubre el poder ejecutivo, ignorando el hecho de que son los estadounidenses quienes, a través de sus impuestos, financian el funcionamiento de la Casa Blanca, los viajes del presidente y el salario de la secretaria de Prensa”, dijo Jon Marshall, profesor de historia de los medios en la Universidad Northwestern y autor de “Clash: Presidents and the Press in Times of Crisis”, en un mensaje de texto.