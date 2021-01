En una declaración de menos de dos minutos y sin responder a preguntas de la prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó este jueves que “aquellos que asediaron violentamente” el Capitolio de Estados Unidos son lo “opuesto” a todo lo que “defiende” la administración de Donald Trump.

Con su breve mensaje, McEnany intentó alejar a la Casa Blanca del asalto al Congreso por parte de simpatizantes del presidente saliente, que terminó en la muerte de cuatro personas, daños materiales y decenas de detenidos.

A continuación, las declaraciones de la portavoz de Casa Blanca:

“Estoy aquí para transmitir este mensaje en nombre de toda la Casa Blanca. Permítanme ser clara, la violencia que vimos ayer en la capital de nuestra nación fue espantosa, reprensible y antitética al modelo estadounidense. El presidente y esta administración lo condenamos en los términos más enérgicos posibles. Es inaceptable y quienes infrinjan la ley deben ser enjuiciados con toda la extensión de la ley.

PUBLICIDAD

Me paré aquí en este podio el día después de que una iglesia histórica ardiera en medio de violentos disturbios y dije esto: la Primera Enmienda garantiza el derecho de la gente a reunirse pacíficamente. Lo que vimos anoche en Washington y en todo el país no fue eso. No se equivoquen, lo que vimos ayer por la tarde en los pasillos de nuestro Capitolio, igualmente, no fue eso. Lamentamos la pérdida de vidas y los heridos y los mantenemos en nuestras oraciones.

Lo que vimos ayer fue un grupo de alborotadores violentos que socavaban los derechos legítimos de la Primera Enmienda de los muchos miles que vinieron pacíficamente para que se escuchara su voz. Aquellos que asediaron violentamente nuestro Capitolio son lo opuesto a todo lo que esta Administración defiende. El valor central de nuestra administración es la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en seguridad, paz y libertad. Quienes trabajan en este edificio son trabajando para asegurar una transición ordenada del poder. Ahora es el momento de que Estados Unidos se una. Unirse. Rechazar la violencia que hemos visto. Somos un pueblo estadounidense, bajo Dios “.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio.

Desde esta ventana se ve cómo estaban congregados los simpatizantes de Donald Trump.

Los seguidores de Donald Trump se congregaron en Washington D. C. para escuchar al presidente a eso del mediodía, poco después ocurrieron los incidentes violentos.

La Policía del Capitolio trataba de detener la entrada de los manifestantes.

La Policía apunta con sus pistolas a los manifestantes que intentan entrar al Capitolio.

Situación en el interior del edificio federal.

Momento en que los simpatizante de Donald Trump trataban de pasar la barricada de la Policía frente al Capitolio.

Al final, lograron rebasar el perímetro de la Policía.

President Donald Trump arrives to speak at a rally Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Una mujer es ayudada por la Policía durante la manifestación en el Capitolio. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Los sucesos de ayer y las pocas acciones de Trump para evitar el caos que se desató provocaron que múltiples funcionarios de Casa Blanca presentaran sus renuncias, incluyendo a la viceportavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, la jefa de gabinete de la primera dama, Melania Trump, Stephanie Grisham, y la jefa de eventos sociales, Anna Cristina Niceta.

Esta madrugada, Trump reconoció su derrota luego de que el Congreso certificó la victoria de Joe Biden.

PUBLICIDAD

“A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman, sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero”, indicó Trump, en una declaración divulgada por su ayudante Dan Scavino luego de que Twitter le suspendiera su cuenta.

El presidente electo Biden, por su parte, dijo que los cientos de partidarios de Trump que invadieron el Capitolio “eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas domésticos” y culpó al mandatario por los sucesos del miércoles.

Señaló que el presidente “ha hecho patente su desdén por nuestra democracia, nuestra Constitución, el estado de derecho en todo lo que ha hecho y lanzó un “ataque frontal” a las instituciones democráticas del país, lo que desembocó en la violencia.