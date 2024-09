La ciudad de Orlando permanece en calma y en compás de espera ante el paso del huracán Helene

El recorrido por áreas de Orlando, Kissimmee y Poinciana no reveló alteraciones mayores en las rutinas diarías de ciudadanos y comercios. Las tiendas, restaurantes y centros comerciales permanecían abiertos, y las gasolineras servían a la clientela sin mayores contratiempos. El único indicio de la posibilidad de una emergencia fue que las escuelas no abrieron hoy debido a la cancelación de clases, incluyendo las universidades.

Aparte de las escuelas y universidades cerradas, los ciudadanos experimentaron un día de trabajo normal. No se observó la compra de grandes cantidades de paneles de madera, ni carritos repletos con comestibles, y tampoco personas realizando reparaciones a sus hogares.

Puertorriqueños entrevistados por El Nuevo Día no mostraron grandes preocupaciones ante la llegada de los vientos de tormenta tropical, que son los que se esperan en el área. Incluso, la familia Pagán, de Cabo Rojo, estaba lista para visitar la isla de vacaciones, y contentos porque su vuelo de la aerolínea Frontier no fue cancelado y estaba a tiempo para salir a las 4:00 p.m.

“Somos puertorriqueños, y eso quiere decir que estamos acostumbrados a los huracanes, eso no nos asusta, y por eso no cancelamos nuestras vacaciones en la isla. No va a pasar nada”, dijo, confiado, Antonio Pagán.