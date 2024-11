La elegida por Donald Trump para Inteligencia estuvo incluida en una lista de vigilancia nacional

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) precisó a la CNN que su programa no es una lista de vigilancia terrorista.

No obstante, el canal destacó que, según sus fuentes, el hecho de que un aspirante a un alto cargo haya estado incluido en una lista de vigilancia gubernamental es “altamente inusual, si no sin precedentes”.

“La TSA me colocó en la lista de vigilancia de terrorismo interno de Quiet Skies en lo que sólo puedo describir como la máxima traición. El régimen de Harris-Biden ahora me ha etiquetado como una amenaza terrorista interna. ¿Por qué? Me ven como una amenaza a su poder”, dijo en X en septiembre.