Filadelfia, Pensilvania– Cuando la puertorriqueña Alba Martínez se bajó de la guagua 47 en la Avenida Lehigh Avenue & North 5th Street en el 1985, de inmediato se sintió como en casa: había llegado al centro de la comunidad latina de Filadelfia.

Ahora, a más de 35 años de aquella experiencia, El Centro de Oro, o El Bloque de Oro, como también se le conoce al área ubicada en el vecindario de Fairhill, se ha convertido en el epicentro de sus iniciativas comunitarias.

Martínez, nacida en San Juan y quien estudió derecho en la Universidad de Georgetown, llegó a Filadelfia en la década del 1980. En esta ciudad ha ocupado diversos cargos de liderato, tanto en organizaciones sin fines de lucro, compañías privadas, en el servicio público y en campañas políticas. Pero es su pasión para trabajar con la comunidad latina de la ciudad la que la llevó a crear el año pasado La Guagua 47 Community Arts Project, que saca su nombre de aquella ruta de transporte público y que comenzó como un proyecto de arte que ya dio vida a un cortometraje musical sobre la pertenencia y la conexión en la comunidad. Más recientemente, el organismo que dirige trabaja en el desarrollo de una iniciativa con base educativa llamada Street Knowledge, que será presentada este miércoles en el Taller Puertorriqueño de esta ciudad.

La unión de cientos de artistas y miembros de la comunidad en diferentes roles para realizar coreografías, vestimentas y producción de accesorios, terminó siendo no solo el cortometraje musical de 8 minutos llamado “La Guagua 47″ -que estrenó en 2022-, sino también “un monumento multidisciplinario a la comunidad latina de Filadelfia”, recordó Martínez. Desde entonces, la líder comunitaria no ha mirado atrás.

“Cuando conectas a las personas entre sí, creas oportunidades, porque así es como se crea la economía”, manifestó Martínez, quien señaló que lo más que le interesa es trabajar en comunidad y se considera una artista comunitaria autodidacta.

“Esa película nos enseñó muchas cosas”, sostuvo Martínez. “Una de las cosas que nos enseñó es que la gente quiere espacios donde puedan reunirse y hacer cosas buenas”.

Luego del éxito del cortometraje, La Guagua 47, que funciona como una organización sin fines de lucro, comenzó a evaluar el próximo paso e iniciativas que podrían ofrecer a la población hispana del área. Como resultado de esa búsqueda es que surge Street Knowledge, un proyecto con base educativa que pretende involucrar y conectar comunidades subestimadas y con poca inversión, con oportunidades profesionales y de aprendizaje permanente.

Alternativa educativa con base latina

“Cuando pensamos en lo que hacemos en la Filadelfia latina, tenemos que pensar en toda la ciudad porque es un ecosistema y está conectado. Al igual que toda la ciudad debería estar pensando en lo que está pasando en la Filadelfia latina”, sostuvo Martínez. “Tenemos que construir esta estrategia de aprendizaje permanente si creemos que el aprendizaje es un puente hacia las oportunidades, como yo lo creo. Entonces tienes que ponérselo fácil a la gente”.

Street Knowledge está dirigido a toda persona interesada en el crecimiento personal, el empoderamiento financiero y las artes y la cultura latina. No solo tienen la opción de unirse y aprender sin costo alguno, pero también tienen la oportunidad de postularse para enseñar.

Martínez espera que cuando anuncien la plataforma, aumente la participación comunitaria y se promueva una diversidad estudiantil, de profesores y de socios que fomente nuevas oportunidades para el desarrollo personal y económico.

Hasta el momento, el proyecto está compuesto de una estrategia dividida en tres partes. La primera es el lanzamiento de la iniciativa a la comunidad. Luego se espera presentar un sitio web donde los participantes puedan navegar las oportunidades de aprendizaje disponibles y registrarse. La tercera parte es crucial para la iniciativa, según Martínez, y es la activación de “más maestros en nuestra comunidad”.

“La idea es crear más oportunidades para las personas de la comunidad que quieran compartir sus habilidades para hacerlo es parte de nuestra visión”, expresó Martínez. “Esta visión de que cada espacio puede ser un salón de clases y por eso decimos que la comunidad es el campamento, el campus es la comunidad”.

Martínez enfatiza que el objetivo final no es “un edificio donde tengamos como diez salones” porque cuando “te atas dentro de un edificio, creas todo tipo de limitaciones”.

Alba Martínez hizo un recorrido por el barrio latino en Filadelfia, ciudad en la que ha echado raíces. (MIGUEL MARTINEZ)

Por eso, la idea de Street Knowledge recae en la noción de que el conocimiento nunca debe de parar, no importa la edad o de dónde uno provenga.

“Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar la narrativa sobre la educación. De eso se trata el Street Knowledge, y por eso es un proyecto comunitario. Y creo que el arte es muy importante y sigue siendo una parte importante”, explicó Martínez, quien añadió que, primero, el proyecto es uno artístico y, en segundo lugar, empresarial.

“Cuando está demasiado limitado por los objetivos comerciales y todo se trata de resultados e indicadores claves de desempeño, puedes intentar eliminar las empresas de mayor riesgo. Y siento que, en este trabajo, al igual que hicimos con la película, quiero que la gente pueda experimentar y probar cosas y fallar”, manifestó Martínez.

Asimismo, y como meta, Martínez espera que el sitio web de Street Knowledge esté activo tan pronto como octubre y que las clases puedan empezar en enero de 2024. La líder comunitaria espera tener al menos 15 clases disponibles en la primera fase del programa. “Preferimos hacerlo más despacio y bien, que apresurarnos y no tener impacto”, añadió.

Se espera que los participantes puedan tomar clases de danza, creación de máscaras, creación de murales, podcasting, exploración de carreras profesionales, educación financiera, Zumba, cocina y mucho más.

La colaboración más allá de la comunidad

Además del currículo de Street Knowledge, otro de los proyectos en los cuales han estado trabajando es en asociarse con diferentes entidades como el Philadelphia Workforce Ecosystem, Taller Puertorriqueño, Congreso de Latinos Unidos, The Lighthouse, Esperanza Arts Center (EAC, en inglés), y Church of the Crucifixion. Martínez comentó que estos espacios ya han sido identificados para dar clases en persona.

Del mismo modo, se han establecido relaciones con comerciantes del área como Peter Watts, dueño del gimnasio Watts Fitness Studio y original de Mayagüez. Watts espera compartir con los participantes del programa sobre su filosofía basada en una buena salud física y mental, pues entiende que estos elementos tienen un impacto en las personas y les pueden ayudar a hacer algunos cambios en su vida.

“La comunidad necesita programas mucho más positivos”, expresó.

El mayagüezano Peter Watts, propietario de Watts Fitness Studio en Filadelfia. (MIGUEL MARTINEZ)

Watts, cuyo negocio lleva más de 20 años en el área, pretende promover un estilo de vida saludable en la comunidad con su asociación a Street Knowledge. “Esa es nuestra promoción, promoción de la salud, nutrición, programa para niños, padres. Entonces, para lograr que la comunidad tenga una mejor atmósfera. Y es por eso por lo que estamos tratando de que la gente entienda que es algo que deben hacer parte de su vida”, afirmó.

“Si tenemos éxito, el mensaje de Peter llegará lejos”, añadió Martínez.

La ciudad de Filadelfia está apoyando el proyecto con una subvención inicial, reconociendo que es un proyecto innovador. Esos fondos permitirían pagar a maestros, lograr alcance comunitario y adquirir la tecnología necesaria para que el proyecto piloto corra sin problemas.

Martínez enfatizó que un proyecto que elimina las barreras al aprendizaje y, al mismo tiempo, hace que haya más aprendizaje disponible es uno “ganador”.

“Vale la pena intentarlo, pero simplemente no veo cómo no podría funcionar. Porque el esfuerzo que todos tenemos que hacer para aprender cosas a veces, nos desanima, y creo que si eliminamos las razones por las que las personas se desaniman sobre el aprendizaje, eso tendrá un efecto positivo casi de la noche a la mañana”, puntualizó.