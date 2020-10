Nota del editor: La siguiente historia contiene elementos de la trama de la secuela de “Borat".

NUEVA YORK- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani aparece con la mano debajo de sus pantalones después de coquetear con una actriz que interpreta a una joven que finge ser una periodista de televisión en una escena del último falso documental de Sacha Baron Cohen, una secuela de su exitosa película “Borat”.

La escena filmada en una habitación de hotel de Nueva York en julio, que resultó en que Giuliani llamara a la policía, incluye un momento en el que se ve a Giuliani acostado en una cama con la camisa desabrochada y la mano en los pantalones con la joven cerca.

Giuliani fue a la habitación del hotel pensando que lo estaban entrevistando sobre la respuesta al COVID-19 de la administración Trump. La joven coquetea con él y lo invita al dormitorio, que está equipado con cámaras ocultas. Giuliani luego le pide su número de teléfono y dirección. Se recuesta en la cama y tiene las manos en los pantalones.

La escena de la habitación del hotel termina cuando Baron Cohen, quien estaba disfrazado como parte del equipo de producción de la entrevista, irrumpe en la habitación con un traje extravagante y grita que la joven tiene 15 años. Hasta ese momento, no hay indicios de que sea menor de edad. El personaje, la hija de Borat, es interpretado por la actriz Maria Bakalova, que figura como de 24 años en el sitio de Internet Movie Database, IMDb.com.

Giuliani no hizo comentarios de inmediato.

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York llamó a la policía después de ese encuentro, pero no hay indicios de que se haya iniciado una investigación. Giuliani habló con la columna Page Six del New York Post sobre el incidente de julio, pero no mencionó el aspecto de dormitorio del encuentro. La columnista del New York Times Maureen Dowd, que escribió un perfil sobre Baron Cohen antes del estreno de la película, tuiteó el miércoles sobre la escena: "Es incluso más salvaje de lo que parece. Más allá de la vergüenza ".

Perseguir a las personas cercanas al presidente Donald Trump es un tema central de la nueva película “Borat”, una secuela del falso documental de 2006 que vio al personaje de Baron Cohen viajar por Estados Unidos, adoptando puntos de vista sexistas, racistas y antisemitas, y provocando respuestas similares de sujetos que no estaban al tanto de la filmación.

Para “La película posterior de Borat: Entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez a la gloriosa nación de Kazajstán”, Baron Cohen regresa como su alter ego de Kazajstán en un complot que implica tratar de regalar a su hija al vicepresidente Mike Pence. Lo más cerca que se acerca Borat es la audiencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde le grita a Pence que le ha traído una mujer.

Vestido con un disfraz de Donald Trump y con la hija de Borat, interpretada por Bakalova, colgada del hombro, Baron Cohen es escoltado rápidamente por seguridad. Eso conduce a un segundo esquema que involucra a Giuliani que termina en la escena de la habitación del hotel.

Giuliani finalizó su divorcio de su esposa durante 15 años en diciembre.