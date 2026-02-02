Lo que hay que saber sobre las tradiciones del “Groundhog Day” y Punxsutawney Phil

La atención se centra en Gobbler’s Knob, al oeste de Pensilvania, el lunes por la mañana, cuando los cuidadores de una marmota llamada Punxsutawney Phil anuncian si ha visto su propia sombra, prediciendo así seis semanas más de invierno o una primavera temprana.

Miles de personas asisten a este acontecimiento anual, cuya popularidad se disparó tras la película de Bill Murray “El día de la marmota” en 1993.

Forma parte de una tradición arraigada en la vida agrícola europea, que marca el punto medio entre el día más corto del año en el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.

Y en el este y centro de Pensilvania, donde los descendientes de alemanes llevan siglos observando la salida anual de la marmota de su hibernación, existe una tradición de clubes y celebraciones de la marmota que son independientes de Phil.

Algunos tachan el acontecimiento de Punxsutawney de indigno rival de sus propias fiestas, que, según ellos, pronostican el tiempo con más precisión. Ha habido marmotas predictoras del tiempo en muchos estados de EE.UU. y provincias canadienses, y celebraciones menos formales por todas partes.

Una cosa no es: un negocio serio.

“Sabemos que es una tontería; sabemos que es divertido”, dijo Marcy Galando, directora ejecutiva del Club de la Marmota de Punxsutawney. “Queremos que la gente venga con sentido del humor”.

¿Cuáles son los orígenes de la fiesta?

Los pueblos celtas de toda Europa celebran los cuatro días que están a medio camino entre el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Lo que los celtas llamaban Imbolc es también la época en que los cristianos celebran la Candelaria, coincidiendo con la presentación de Jesús por José y María en el Templo de Jerusalén.

Los antiguos observaban el sol, las estrellas y el comportamiento de los animales para orientar sus prácticas agrícolas y otras decisiones, y la práctica de observar la salida de un animal de la hibernación invernal para predecir el tiempo tiene sus raíces en una tradición alemana similar relacionada con tejones u osos. Al parecer, los alemanes de Pensilvania la sustituyeron por la marmota, endémica del este y el medio oeste de Estados Unidos.

Los historiadores han encontrado una referencia en un diario de 1841 a las previsiones meteorológicas de la marmota a principios de febrero entre las familias de ascendencia alemana de Morgantown (Pensilvania), según el difunto Don Yoder, profesor de la Universidad de Pensilvania cuyo libro sobre el Día de la Marmota exploraba la conexión celta.

Yoder concluyó que el festival tiene sus raíces en “antiguas tradiciones meteorológicas, sin duda prehistóricas”.

¿Por qué se celebra en Punxsutawney?

Punxsutawney es una zona en la que se asentaron los alemanes de Pensilvania, que a finales de la década de 1880 empezaron a celebrar la festividad haciendo picnics, cazando y comiendo marmotas.

La película de Bill Murray suscitó tal interés que, dos años después de su estreno, los organizadores del evento expresaron su preocupación por las multitudes que bebían toda la noche, se subían a los árboles y se quedaban en ropa interior. En 1998, un dirigente del club de la marmota que llevaba un traje de marmota de 4.000 dólares denunció haber sido agredido por media docena de jóvenes.

El alcohol está ahora prohibido en Gobbler’s Knob, el lugar de Phil a unas 80 millas (123 kilómetros) al noreste de Pittsburgh.

¿Phil tiene competencia?

Los primeros festejos de Punxsutawney fueron seguidos en 1907 por la gente de Quarryville, una zona agrícola del condado de Lancaster, en el extremo sureste de Pensilvania. Los aproximadamente 240 miembros de la Logia de la Marmota Durmiente informan de la predicción invernal de Octoraro Orphie, o al menos a través de sus restos bien conservados.

El presidente del consejo de la logia de Quarryville, Charlie Hart, atribuye a Orphie ser mucho mejor pronosticador que Phil. “Octoraro Orphie nunca se ha equivocado”, afirmó.

¿Cerdos en el menú?

La marmota es un miembro de la familia de las ardillas y está emparentada con las ardillas listadas y los perritos de las praderas. También se la conoce como marmota, cerdo silbador o, en la jerga del neerlandés de Pensilvania, lengua de raíces alemanas, “grundsau”.

Las marmotas son herbívoros comestibles para el hombre, aunque su consumo no está muy extendido. Su vida en libertad suele ser de dos o tres años.

La Comisión de Caza de Pensilvania afirma que decenas de miles de cazadores capturan más de 200,000 marmotas al año.

El portavoz de la Comisión de Caza, Travis Lau, consideró que la marmota es un poco apestosa de limpiar y tiene la piel gruesa.

“La verdad es que estaba muy bueno, sin duda, y para mi gusto, más parecido a la ternera que a la carne de venado”, dijo Lau. “Toda la familia lo comió y le gustó, y todo el mundo tenía aprensión”.

¿Cuándo surgieron los clubes y las logias?

A partir de la década de 1930, se abrieron logias de la marmota en el este de Pensilvania. Eran clubes sociales con similitudes a la masonería.

Con la intención de preservar la cultura y las tradiciones alemanas de Pensilvania, los clubes a veces multaban a quienes estaban sorprendidos hablando en reuniones en un idioma que no fuera el neerlandés de Pensilvania. Una docena o más de estos clubes siguen activos.

Todos comparten el rasgo unificador del pronóstico meteorológico de la marmota, afirma William W. Donner, profesor de antropología de la Universidad de Kutztown que ha escrito sobre los esfuerzos para preservar el patrimonio alemán.

“Creo que se trata de uno de esos rituales tradicionales en los que la gente disfruta participando, que quizá les alejan de la vida moderna durante 15 minutos”, afirma Donner.

¿Acertará Phil este año?

Algunos esfuerzos bienintencionados han tratado de determinar la exactitud de Phil, pero lo que significa “seis semanas de invierno” es discutible. Afirmar que una marmota ha visto o no su sombra -y que es capaz de comunicárselo a un ser humano- también es terreno abonado para los escépticos y las personas con problemas de humor.

Según todos los indicios, Phil predice más invierno mucho más a menudo de lo que predice una primavera temprana.

Las marmotas son criaturas solitarias que salen a mediados de invierno en busca de pareja. La ciencia sobre su capacidad para predecir el tiempo es, en el mejor de los casos, problemática.