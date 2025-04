¿Los productos electrónicos están exentos de los aranceles más recientes de Estados Unidos?

Tarde el viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que los productos electrónicos, como los smartphones y las laptops, estarían excluidos de los aranceles generales que Trump llama “recíprocos”, lo que significa que estos productos no estarían sujetos a la mayoría de los aranceles impuestos a China hasta la fecha ni a los gravámenes base del 10% impuestos a otros países.

Y no todos los gravámenes que Estados Unidos ha impuesto a países como China caen bajo la categorización “recíproca” de la Casa Blanca. Horas después de los comentarios de Lutnick, Trump declaró en redes sociales que no había “excepción” alguna, lo que generó más confusión. Trump argumentó en cambio que estos productos están “simplemente moviéndose a un diferente” grupo. También dijo que China aún enfrentará un gravamen del 20% sobre las importaciones de productos electrónicos como parte de una medida anterior relacionada con el tráfico de fentanilo.

¿Cómo ha respondido China?

¿Qué podría significar la reducción de aranceles sobre productos electrónicos para los consumidores?

Reducir la tasa de esos aranceles, incluso temporalmente, podría retrasar o disminuir ese impacto. Pero es poco probable que se eviten totalmente los aumentos de precios. Los productos electrónicos seguirán siendo gravados por aranceles previos (no “recíprocos”) y potencialmente con gravámenes específicos por sector en el futuro.

Trump señaló el lunes que había hablado con el director general de Apple, Tim Cook, antes de eximir a los productos electrónicos de algunos de los aranceles sobre productos chinos, y dijo a los periodistas que había “ayudado” a Cook con el respiro parcial, mientras que por separado dijo que también planea proporcionar exenciones temporales para los fabricantes de automóviles, ya que podrían necesitar “un poco de tiempo”. Apple no respondió por el momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.