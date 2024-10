“Me recuerda un poco el trauma de María”: puertorriqueños en Orlando se preparan para la llegada del huracán Milton

“No vivimos en área inundable pero tenemos un lago pequeño detrás de la casa y queremos ponerle sacos de arena, por si acaso. Todos estamos un poco desesperados por buscar arena, pero hay que tener calma, aunque no hemos visto nunca un huracán así en Orlando” , dijo Núñez, oriunda de Quebradillas, quien lleva 12 años viviendo en la ciudad.

Reconoció que estaba asustada, porque las casas en el estado no son seguras. “Y de que viene, viene”, dijo su acompañante, Edwin Pérez , también de Quebradillas.

Pérez sabe lo que es un huracán de categoría mayor pues aún vivía en su ciudad natal cuando pasó el huracán María, en 2017. “Estuvimos 21 días sin agua y sin luz y ahora que vivo en Orlando, me recuerda un poco el trauma de María. El problema es que aquí las casas son de cartón y puede ser muy peligroso, aunque nos estamos ayudando entre todos para estar preparados” , indicó.

Esto fue confirmado por empleados de la tienda, quienes indicaron que, aunque era el último camión que iban a recibir antes del paso del huracán, no estaban poniendo límites a la cantidad de cajas de agua.

Luis pasó también el huracán María en la isla, pero expresó que las montañas en Puerto Rico brindan más protección ante el paso de un huracán. Le preocupa la llegada de Milton, porque “esto es plano, aquí no hay montañas y la construcción de la casas es en madera, muy débil. Esperemos que no pase nada mayor, pero me preocupa. Además en Puerto Rico si te falta algo los vecinos te ayudan, siempre los boricuas somos así, pero aquí uno ni se conoce y vive encerra’o”, indicó.