Melinda French Gates donará $1,000 millones a organizaciones en favor de los derechos de las mujeres

La filántropa estadounidense, de 59 años, lo anunció en un artículo en el New York Times y en la web de Pivotal Ventures, su organización empresarial, creada para “acelerar el paso del progreso social”, a través de la cual hará las donaciones con las que pretende “igualar el partido”.

“Si bien durante mucho tiempo me he concentrado en mejorar el acceso a los anticonceptivos en el extranjero, en la era posterior a Dobbs, me siento obligada a apoyar los derechos reproductivos aquí en casa”, subraya Melinda French en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de EEUU que anuló en 2022 el fallo que había consagrado el derecho al aborto en el país.