Millones bajo alerta de clima extremo tras incendios provocados por fuertes vientos en el sur de California

Un estado de alerta

Entre los detenidos, había tres personas que fueron arrestadas bajo sospecha de incendio provocado después de ser vistas iniciando pequeños fuegos que fueron inmediatamente extinguidos, informó el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. Uno estaba usando un encendedor para parillas, otro encendió matorrales y un tercero intentó prender fuego a un bote de basura, dijo. Todos estaban lejos de las zonas de desastre. Las autoridades no han determinado una causa para ninguno de los incendios principales.

Una advertencia inusual y ominosa

Empacados y listos para irse

“Nuestros gatos están listos para irse. Tenemos sus transportadoras junto a la puerta preparadas con sus pequeños peluches y cosas así”, comentó Trosen. “Es algo así como, ‘¿cómo me cuido a mí misma, y cuáles son las cosas que me mantendrán arraigada como ser humano y me recordarán mi origen, mi vida y mi familia?’”.