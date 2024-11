Nueva Hampshire: Comienza juicio a empleado acusado de sujetar a menor mientras era violado

Asbury está acusado de dos cargos de ser cómplice de asalto sexual agravado. Si es declarado culpable, enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y los fiscales dijeron que no comentan sobre casos activos.

Un caso anterior contra Victor Malavet terminó en un juicio nulo en septiembre después de que el jurado no llegara a un acuerdo sobre si había violado a una niña en la instalación de Concord. Un nuevo juicio en ese caso aún no ha sido programado.

The Associated Press generalmente no identifica a quienes dicen haber sido víctimas de asalto sexual a menos que lo hayan declarado públicamente, como lo han hecho Meehan y Gilpatrick.