Papa Francisco y Donald Trump, una relación de desencuentros marcada por la migración

La relación, no obstante, atravesó más momentos bajos que altos, ya incluso antes de que Trump fuera elegido para su primer mandato.

“Levantar muros no es cristiano”

Así, en febrero de 2016, en el avión de regreso de un viaje a México, Francisco lamenta que Trump, entonces candidato republicano en las primarias estadounidenses, sea una persona que “piensa en construir muros”. “Esto no es cristiano’, dijo.

El pontífice respondía así a la pregunta de los periodistas de si un católico podría votar a alguien como Trump. Y añadió que no se metía en lo de aconsejar el voto, pero señaló: “Sólo digo: este hombre no es cristiano si es que dice esto”.

La primera presidencia de Trump

En junio de 2019, con motivo de la inesperada cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, Francisco dijo, sin referirse a ninguno: “En las últimas horas hemos asistido en Corea a un buen ejemplo de la cultura del encuentro. Saludo a los protagonistas con la oración y que este gesto significativo constituya un paso más en el camino de la paz no solo en la Península (coreana) sino a favor del mundo entero”.

La segunda presidencia

El 19 de enero pasado, un día antes de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, el papa Francisco, en referencia al plan de deportaciones masivas de inmigrantes advierte: “Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas”.