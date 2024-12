Policía de Oregon preocupada por cartas que piden rastrear a inmigrantes

The Associated Press envió un correo electrónico a la policía el viernes para solicitar un comentario y preguntar sobre el número y método de distribución de las cartas. Cuando se contactó por teléfono a la policía, se le informó a The Associated Press que Landers y su vocero se encontraban fuera de la oficina y no podían responder a llamadas o correos electrónicos ese día.