Milwaukee, Wisconsin — Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial republicana que buscan convertirse en la principal alternativa al expresidente Donald Trump se enfrascaron el miércoles en discusiones en torno al aborto, durante el primer debate entre precandidatos del Partido Republicano, lo que puso de relieve los desafíos del partido en el tema después de que el Tribunal Supremo revirtió el fallo de Roe vs. Wade el año pasado.

Todos los participantes se identificaron como “provida”, pero difirieron en cuanto al momento en que deberían implementarse las restricciones después de que el máximo tribunal puso fin al derecho constitucional a la interrupción del embarazo y dio pie a una oleada de restricciones en estados con gobiernos republicanos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se ubica en un lejano segundo lugar detrás de Trump, se negó nuevamente a decir si está a favor de una prohibición a nivel federal.

“Voy a estar del lado de la vida. Miren, entiendo que Wisconsin lo hará de manera distinta a Texas. Entiendo que Iowa y Nueva Hampshire serán diferentes, pero apoyaré la causa de la vida como gobernador y como presidente”, declaró.

La exembajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Nikki Haley volvió a abogar por el consenso sobre el tema, argumentando que sería sumamente complicado aprobar una prohibición a nivel federal sin más republicanos en el Congreso.

“El consenso es lo opuesto al liderazgo”, rebatió el exvicepresidente Mike Pence, cuya campaña se basa en su oposición al derechos al aborto. Pence está a favor de una prohibición federal a la interrupción del embarazo a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están encinta, y ha hecho un llamado a los demás aspirantes republicanos a que apoyen una prohibición nacional después de 15 semanas, como mínimo.

Vivek Ramaswamy estrecha la mano del ex vicepresidente Mike Pence al finalizar el debate. A la derecha, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. (The Associated Press)

La defensa de la frontera con México

El tema de la defensa de la frontera con México unió a los precandidatos en su voluntad de incrementar la lucha contra los cárteles sin miedo incluso a usar “fuerza letal”, en palabras de DeSantis.

“Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. Controlan muchas partes de nuestra frontera sur. Tenemos que restablecer el estado de derecho y defender a nuestra gente”, afirmó DeSantis, que junto a Trump (2017-2021), ausente en este encuentro, es el mejor posicionado en la contienda electoral.

Un presidente estadounidense, añadió, “debe utilizar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger el país. (...) Así que sí, nos reservamos el derecho a intervenir”.

El exgobernador de Arkansas (2015-2023) Asa Hutchinson se posicionó igualmente en favor de la fuerza “letal” en caso necesario, pero también abogó por aliarse con el gobierno mexicano en ese combate contra los cárteles.

“No puedes tener éxito contra un cártel a menos que tengas a México como socio”, dijo en Milwaukee, donde ocho aspirantes a representar al Partido Republicano en las presidenciales de 2024 tuvieron su primer cara a cara electoral.

La defensa de la frontera con México también se utilizó con la vista puesta en frenar la entrada en el país de fentanilo, un potente opioide sintético responsable de más de 100,000 muertes en Estados Unidos en 2022.

“La mayor urgencia para los estadounidenses, desde un punto de vista de seguridad nacional, es la frontera sur. Si solo nos gastáramos 10.000 millones podríamos acabar el muro. (...) Esa debería ser la prioridad de este gobierno y como próximo presidente de Estados Unidos me aseguraré de que se finaliza”, recalcó Tim Scott, senador de Carolina del Sur.

La guerra contra los cárteles ha sido un alegato constante en el bando republicano.

El pasado marzo, por ejemplo, su objetivo de declarar a los cárteles como grupos terroristas dio un paso más en esa dirección con la presentación de un proyecto de ley que aboga por esa designación y por autorizar la actuación del Ejército.

Solo dos precandidatos apoyaron a Trump

Mientras, solo dos de los ocho aspirantes republicanos dejaron claro que no apoyarán a Donald Trump si es condenado por alguno de los múltiples crímenes de los que ha sido acusado.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y Hutchinson fueron los dos únicos que no levantaron la mano al ser preguntados si apoyarían al favorito de estas primarias, el expresidente Trump, en caso de condena.

Y solo ellos y Pence -que sí levantó levemente la mano en la citada pregunta aunque la bajó muy poco después- criticaron abiertamente al expresidente.

Mientras, DeSantis, rehusó contestar preguntas sobre el 6 de enero.

La primera pregunta sobre el “elefante ausente en la habitación” -como llamó a Trump uno de los moderadores, el presentador Bret Baier- provocó uno de los momentos más tensos del debate republicano.

Baier quiso que los ocho precandidatos levantaran la mano si apoyarían a Trump aunque fuera condenado por alguno de los múltiples casos por los que se le acusan, y todos menos Christie y Hutchinson lo hicieron, aunque DeSantis tardó en alzarla y Pence lo hizo detrás del resto y levemente.

Christie, el aspirante más crítico con Trump desde el inicio de esta carrera, insistió en que “alguien tiene que dejar de normalizar estas conductas” y señaló que independientemente de lo que se opine sobre los cargos contra Trump, su conducta en el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 fue “impropia” de su cargo como presidente.

“Trump dijo que estaba bien suspender la Constitución cuando su juramento es protegerla”, dijo Christie, quien añadió que todo el mundo “debería reconocer” a Mike Pence porque aquel día sí cumplió su obligación de defender la Constitución.

La mayoría de los presentes consideraron que Pence hizo lo correcto aquel día, mientras que el entonces vicepresidente recordó cómo Trump le pidió que lo colocara “por encima de la Constitución” y “por supuesto” se negó a hacerlo como se negaría de nuevo.

Pero DeSantis no quiso ponerse claramente del lado de Pence y cuando le reprocharon que no respondiera a esa cuestión replicó que ya lo había hecho en otras ocasiones y criticó que se insistiera en hablar del 6 de enero, del pasado, y no del futuro.

El empresario Vivek Ramaswamy, que en todo el debate presumió de ser el único “no político” de esta terna, dijo que Trump ha sido “el mejor presidente” del país pero lamentó que ahora esté “motivado por el lamento y la venganza”.

El otro gran crítico de Trump, Hutchinson, advirtió de que el partido Republicano afronta un “grave problema” en su posición frente a lo que hizo Trump el 6 de enero, un “crimen muy serio” que él no piensa apoyar.

Haley defendió a Pence pero también pidió hablar del futuro para que los estadounidenses decidan, y aprovechó para recalcar que es “hora de un nuevo líder conservador”, porque tres de cada cuatro estadounidenses no quieren un nuevo duelo Trump-Biden.

Trump fue el gran ausente de este debate al que se ha negado a ir por entender que es el líder indiscutible de los republicanos.

Cuando faltan menos de cinco meses para que las asambleas de Iowa den el pistoletazo de salida al proceso de nominación presidencial del Partido Republicano, el debate es una oportunidad decisiva para que los candidatos menos votados se presenten ante millones de electores, muchos de los cuales acaban de empezar a prestar atención a la contienda.