Publicación de video racista contra los Obama fue un “error” de un “empleado”
Según Casa Blanca, el mensaje ya fue borrado
6 de febrero de 2026 - 1:25 PM
6 de febrero de 2026 - 1:25 PM
La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.
“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. La portavoz de Trump había calificado anteriormente de “falsa indignación” la reacción a este post.
Mantente conectado al desarrollo de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: