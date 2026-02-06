Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Publicación de video racista contra los Obama fue un “error” de un “empleado”

Según Casa Blanca, el mensaje ya fue borrado

6 de febrero de 2026 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Barack Obama y Donald Trump. (Jacquelyn Martin)
Por AFP
Agencia de noticias

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. La portavoz de Trump había calificado anteriormente de “falsa indignación” la reacción a este post.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpBarack ObamaMichelle Obama
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
