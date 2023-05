Residentes en Puerto Rico denunciaron, esta semana, que se les negaron servicios relacionados a viajes dentro de Estados Unidos por no presentar su pasaporte estadounidense.

En una de las historias, ambas reseñadas por CBS News y el periodista David Begnaud, mostró cómo a un puertorriqueño que viajó a Nueva Orleans, Luisiana, se le negó obtener el carro que había reservado y prepagado con la compañía Hertz, por tener una licencia “extranjera”. Desde principos del siglo pasado, las personas nacidas en Puerto Rico tienen la ciudadanía estadounidense, por lo que la licencia de conducir sería suficiente identificación para poder alquilar un auto en Estados Unidos, sin necesidad de presentar un pasaporte.

Según denunció el hombre, identificado como Humberto Marchand, la empleada le negó el vehículo reservado porque no tenía su pasaporte, documento que no es necesario para viajar dentro de Estados Unidos y sus territorios. Al ver la situación, el hombre comenzó a grabar para hacer una reclamación, por lo que la empleada llamó a la Policía.

PUBLICIDAD

Al llegar las autoridades, tanto la trabajadora como el cliente argumentaron sus respectivos puntos, y el oficial que atendió el asunto se mostró intransigente con las reclamaciones de Marchand, por lo que le pidió que se fuera porque no resolverían nada, según se muestra en el video de la cámara corporal que llevaba el agente.

El Departamento de Policía de Kenner publicó unas expresiones en las que indican que realizan una invetsigación administrativa para evaluar la manera en que el agente habló con las personas involucradas.

“Creemos que el agente no representó bien al departamento en este incidente y nos comprometemos a investigar a fondo la conducta del agente y a tomar las medidas correctivas necesarias. La investigación está en curso”, expresaron las autoridades.

De paso, en sus expresiones, la Policía de Kenner rechazó afirmaciones de Marchand y reportes periodísticos que apuntaban a que el oficial cuestionó su ciudadanía.

“En la publicación en las redes sociales, el cliente afirmó que el agente de policía de Kenner que respondió le amenazó con llamar a la Patrulla Fronteriza si no se marchaba. Al enterarse del incidente, los supervisores del agente revisaron la grabación de la cámara corporal y en ninguna parte de la grabación aparecían las palabras “Patrulla Fronteriza”, “ICE”, “Inmigración” ni nada de esa naturaleza dicho o insinuado por el agente. Además, en ninguna parte del video el oficial cuestionó la ciudadanía del Sr. Humberto Marchand. Esas alegaciones hechas por el Sr. Marchand y reportadas por los medios de comunicación no se encontraron en la grabación de la cámara corporal. El propósito del agente al responder a la llamada de servicio era mantener la paz. El agente no estaba allí para mitigar el desacuerdo sobre la política de Hertz o la ciudadanía del Sr. Marchand, sino para poner fin a los disturbios”, se indica en las expresiones del cuerpo policiaco.

PUBLICIDAD

Según los reportes de prensa, Marchand se encontraba de viaje en la ciudad de Nueva Orleans para ayudar a su hijo, un estudiante de la Universidad de Loyola -institución de la cual el hombre es egresado-, a mudarse de apartamento dado al fin del año académico.

De hecho, el video de la cámara corporal del policía muestra cuando Marchand verbaliza, en inglés, que necesitaba el carro porque “tengo que llegar a mi hijo, que me está esperando”.

Hertz también emitió unas declaraciones en las que, según recoge el periodista David Begnaud, la compañía afirmó que “Hertz acepta las licencias de conducir puertorriqueñas de nuestros clientes que alquilan en Estados Unidos sin exigir un pasaporte válido”.

Además, indicó que le reembolsó el dinero a Marchand por la reservación que no fue completada. “Estamos reforzando nuestras políticas con los empleados para asegurarnos de que se entienden y se siguen de forma coherente en todas nuestras oficinas”, expresó Hertz en el comunicado.

Niegan viaje a familia puertorriqueña por falta de pasaporte para un menor

En un segundo incidente, la aerolínea Spirit declinó permitir el acceso de una familia de Puerto Rico a un viaje porque no presentaron el pasaporte para un niño.

De acuerdo a lo informado por Mariví Román Torres a CBS News, la mujer viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, hasta San Juan, cuando el personal de Spirit le pidió un pasaporte para su hijo de 2 años, Alejandro, pues alegaban que se trataba de un “viaje internacional”.

“Le pregunté: ¿Hay algo que pueda hacer porque estoy segura de que no necesito pasaporte para ir a Puerto Rico? ¿Hay alguien más con quien pueda hablar? ¿Podemos llamar juntas al servicio de atención al cliente? Y fueron completamente inflexibles, no hubo empatía”, aseguró Román Torres.

PUBLICIDAD

La mujer indicó que se les negó el viaje, luego de intentar remediar la situación con una trabajadora y un supervisor de Spirit. Luego de la situación, fue al puesto de JetBlue, donde le confirmaron que no era necesario un pasaporte para viajar desde los estados a Puerto Rico, por lo que pudieron comprar unos pasajes nuevos y llegar a la isla.

Similar a Hertz, Spirit pidió disculpas a la familia. “Pedimos sinceras disculpas a nuestra invitada y a su familia por las molestias ocasionadas, les reembolsamos el dinero de los billetes y les proporcionamos vales para futuros viajes”, lee un comunicado de la aerolínea.

Además lamentó que la situación se suscitara, particularmente dado a que cuentan con una historia larga de servicios de vuelo desde y hacia Puerto Rico. Destacaron que cuentan con 25 vuelos diarios desde la isla. No obstante, Román Torres no cree que vuelva a viajar con con la compañía tras el mal rato.

Es clave repetir que las personas que nacen en Puerto Rico cuentan con ciudadanía estadounidense. Por tanto, se considera un viaje doméstico aquel que se realice dentro de Estados Unidos y sus territorios.

De acuerdo a la web del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés): “Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales que viajen directamente desde territorios estadounidenses a Estados Unidos -que incluyen Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos- sin tocar en un puerto o lugar extranjero, no están obligados a presentar un pasaporte estadounidense válido o una ‘green card’ estadounidense”.