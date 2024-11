¿Qué hay que saber sobre Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa de Trump?

Se hizo viral — con un hacha

Ha cuestionado el papel de las mujeres en combate

“Todo sobre hombres y mujeres sirviendo juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en combate significa que las bajas son peores” , dijo Hegseth durante una entrevista la semana pasada en el podcast “The Shawn Ryan Show” para promocionar su nuevo libro. “Estoy diciendo claramente que no deberíamos tener mujeres en roles de combate; no nos ha hecho más efectivos, no nos ha hecho más letales, ha hecho que luchar sea más complicado”.

Ha defendido a miembros del servicio acusados de crímenes de guerra

Es un veterano militar

Es una personalidad de Fox News y autor de un libro

También ha escrito libros, varios para la editorial de la red, incluyendo “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”. Al anunciar la nominación de Hegseth, Trump elogió ese libro, señalando sus “nueve semanas en la lista de los más vendidos del New York Times, incluidas dos semanas en el número uno”.