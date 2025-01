Washington - El activismo antivacunas de Robert F. Kennedy Jr. está fuera de lo convencional. Sus declaraciones anteriores sobre el aborto podrían alejar a los republicanos. Pero según una nueva encuesta, no todos sus objetivos de salud controvertidos son impopulares; de hecho, al menos uno tiene un amplio apoyo entre demócratas y republicanos.

Kennedy enfrenta cierto escepticismo por parte del público, según una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Solo alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban que el presidente Donald Trump lo nomine como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Alrededor de 4 de cada 10 lo desaprueban, mientras que cerca de una cuarta parte son neutrales o no saben lo suficiente para opinar.