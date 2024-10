Donald Trump promete puesto a Robert F. Kennedy Jr. en agencias sanitarias si gana las elecciones

“Va a estar con nosotros y se asegurará de que nuestros alimentos sean seguros y de que nuestra gente y nuestras mujeres estén seguras. Lo único en lo que no creo que vaya a involucrarle mucho es con el oro líquido bajo nuestros pies”, dijo en un mitin en Green Bay, Wisconsin.

En un evento anterior en Rocky Mount, en el también estado clave de Carolina del Norte, había alabado que Kennedy Jr. “es muy fuerte con los pesticidas” . “¿Y saben qué? No tenemos un país muy saludable. Cuando miras a nuestro país en comparación con otros no somos un país saludable”, dijo.

“Y le digo: Bien, Bobby (apodo de Kennedy), pero hazme un favor, no toques el petróleo y el gas. Déjame encargarme de eso. No vamos a dejar que se implique (en eso) ni a permitir que se involucre en el Ejército”, recalcó, no sin confiar en que “hará un gran trabajo” porque “realmente es un tipo muy especial”.