Qué saber sobre la interrupción masiva del servicio de computación en la nube de Amazon

Washington — Una interrupción masiva de internet derivada de errores en los servicios en la nube de Amazon el lunes por la mañana demostró cuántas personas dependen de la infraestructura computacional del gigante corporativo todos los días, y dejó al descubierto las vulnerabilidades de un sistema cada vez más concentrado.

Pero a pesar de su omnipresencia, la mayoría de los usuarios no saben qué es la nube ni dónde está.

Esto es lo que debe saber sobre los centros de datos en el norte de Virginia, donde se originó la interrupción, y lo que revela el mal funcionamiento sobre una industria en rápida evolución.

Alquiler de infraestructura de internet

La computación en la nube es una tecnología que permite a las empresas acceder de forma remota a equipos y servicios informáticos masivos sin tener que comprar y mantener la infraestructura física.

En otras palabras, empresas que van desde Snapchat hasta McDonald’s esencialmente alquilan la infraestructura física de Amazon ubicada en lugares de todo el mundo para operar sus propios sitios web. En lugar de construir costosos sistemas informáticos internos, las empresas confían en Amazon para almacenar datos, desarrollar y probar software y entregar aplicaciones.

Amazon es el proveedor líder de infraestructura en la nube y servicios de plataforma, constituyendo más del 41% del mercado, según el grupo de investigación de mercado Gartner. Google y Microsoft son los siguientes competidores más grandes.

El centro más grande y antiguo

Aunque la nube suena como una entidad abstracta y sin forma, su ubicación física importa: la proximidad a los centros de datos en la nube determina la rapidez con la que los usuarios pueden acceder a las plataformas de internet.

Amazon Web Services tiene solo cuatro centros de computación en la nube en Estados Unidos, según su sitio web. Estos están estratégicamente distribuidos en California, Ohio, Virginia y Oregón para brindar servicios rápidos a los usuarios de todo el país.

La distancia de un usuario al centro afecta la rapidez con la que puede acceder a las plataformas.

‘Si esperas un minuto para usar una aplicación, no la volverás a usar’, dijo Amro Al-Said Ahmad, profesor de informática en la Universidad de Keele en Inglaterra.

La región en el norte de Virginia donde se originaron los problemas del lunes es el centro de la nube más grande y antiguo del país.

De hecho, el grupo de Virginia conocido como región US-East-1 es responsable de ‘órdenes de magnitud’ más datos que su grupo más cercano en Ohio, o incluso sus grandes centros de la costa oeste, dijo Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik. La idea de un gran proveedor de nube como Amazon es que las organizaciones pueden dividir sus cargas de trabajo en múltiples regiones, por lo que no importa tanto si una falla, pero ‘la realidad es que está todo muy concentrado’, dijo Madory.

‘Para mucha gente, si vas a usar AWS, vas a usar US-East-1 independientemente de dónde estés en el planeta Tierra’, dijo Madory. ‘Tenemos esta increíble concentración de servicios de TI que están alojados fuera de una región por un proveedor de nube, para el mundo, y eso presenta una fragilidad para la sociedad moderna y la economía moderna’.

Más de 100 almacenes

Los servidores no están ubicados en un solo edificio.

Amazon tiene ‘más de 100’ de los extensos almacenes de computación en Virginia, principalmente en los suburbios en el borde del área metropolitana de Washington, dijo la analista de Gartner, Lydia Leong.

Leong dijo que una de las razones por las que es la ‘región más popular’ de Amazon es que se está convirtiendo cada vez más en un centro para el manejo de cargas de trabajo de inteligencia artificial. El creciente uso de chatbots, generadores de imágenes y otras herramientas generativas de inteligencia artificial ha aumentado la demanda de potencia informática y ha provocado un auge en la construcción de nuevos complejos de centros de datos en Estados Unidos y en todo el mundo.