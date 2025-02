¿Qué ha dicho el gobierno de Trump sobre los pagos?

“Si sacas a todas esas millones de personas del Seguro Social, de repente tenemos un Seguro Social muy sólido con personas de 80, 70 y 90 años, pero no de 200 años”, puntualizó. También mencionó que en el sistema hay un registro de una persona de 360 años.

¿Qué tan grande es el problema del fraude en el Seguro Social?

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recuperó a principios de enero más de $31 millones de distintos pagos federales— no sólo pagos del Seguro Social— que fueron enviados indebidamente a personas fallecidas, una recuperación que, según el exfuncionario del Tesoro David Lebryk, era “sólo la punta del iceberg”.

¿Entonces, hay decenas de millones de personas de más de 100 años recibiendo beneficios?

No.

Además, una serie de informes del inspector general de la Administración del Seguro Social dados a conocer en marzo de 2023 y julio de 2024 indican que la agencia no ha establecido un nuevo sistema para anotar adecuadamente la información de fallecimientos en su base de datos, la cual incluía aproximadamente 18,9 millones de números del Seguro Social de personas nacidas en 1920 o antes, pero que no estaban marcadas como fallecidas. Sin embargo, esto no significa que estas personas reciban beneficios.