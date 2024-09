Residentes de Springfield desean que pase la “tormenta de fuego” tras comentarios de Donald Trump

El pastor Andy Mobley, que dirige el banco de alimentos Family Needs Inc. en el sur de la ciudad, dijo que la gente está refugiada fuera de la vista del público. Agregó que esperan que desaparezca la atención despertada por el expresidente Donald Trump , quien dijo sin pruebas durante el debate presidencial de la semana pasada que los inmigrantes haitianos de la ciudad se comían a las mascotas.

Paños de cocina con la leyenda “Home Sweet Springfield” adornan la ventana del comercio minorista Champion City Guide & Supply en una cuadra del centro que está repleta de actividad durante la hora del almuerzo. Una fila de tazas y ropa dice: “Di algo bueno de Springfield o no digas nada”.

David Graham, que visita comunidades en crisis como The Praying Cowboy, se posicionó en Springfield esta semana para mostrar su apoyo. “Agenda: Orar, adorar, testificar, sonreír, honrar, estimar”, escribió en una publicación de Facebook desde la ciudad, portando una Biblia abierta con una plataforma de vigilancia recién instalada al fondo. Añadió líneas con cinta aislante negra a un pequeño cartel con un corazón que colocó cerca, para representar los corazones rotos de Springfield.

No fue el único que intentó ayudar. Un grupo bipartidista de alcaldes de área se reunió con el alcalde de Springfield, Rob Rue, el lunes para determinar cómo pueden ayudar, por ejemplo con recursos para abordar las necesidades de tráfico, atención médica, servicios sociales y vivienda provocadas por el aumento de la población haitiana y su barrera lingüística.

Hace años, Family Needs Inc. fue designada uno de los “mil puntos de luz” que designó el entonces presidente George H.W. Bush, en honor a su dedicación al voluntariado. La organización ha ayudado a los haitianos que llegan a Springfield desde hace años, dijo Mobley, brindándoles servicios de traducción y firmando conjuntamente sus contratos de alquiler.

Mientras caminaba hacia el centro, una residente que se negó a dar su nombre dijo que no dejará que la situación la desanime.

“Él nunca debió decir eso. No hay ninguna verdad en esas acusaciones. Nací y crecí en este pueblo, aquí me quedo y no tengo ningún problema con nadie”.