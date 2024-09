El FBI asegura que hackers iraníes ofrecieron información robada de Donald Trump a la campaña de Joe Biden

Washington D. C. — Hackers iraníes trataron de generar interés entre el equipo de campaña del presidente Joe Biden en información robada a la campaña de su rival Donald Trump , enviando correos electrónicos no solicitados a personas relacionadas con el mandatario demócrata en un intento por interferir en las elecciones de 2024, informaron el FBI y otras agencias federales el miércoles.

No hay evidencia de que alguna de las personas que recibieron los correos haya respondido, lo que evitó que el material hackeado saliera a la luz en los últimos meses de una contienda sumamente reñida.

Los hackers enviaron los correos electrónicos a finales de junio y en julio a personas relacionadas con la campaña de Biden antes de que el presidente abandonara la contienda. Los correos “contenían extractos tomados del material confidencial que le fue robado a la campaña del presidente Trump y que no estaba a disposición del público” , según un comunicado del gobierno federal.

El anuncio representa el intento más reciente de las autoridades por denunciar lo que dicen es una osada labor en marcha de Irán para interferir en las elecciones de 2024, la cual incluye una campaña de hackeo y filtraciones que el FBI y otras agencias federales vincularon el mes pasado con Teherán. El Departamento de Justicia ha estado preparando cargos relacionados con la intrusión, según ha informado The Associated Press.

El equipo de campaña de Trump reveló el 10 de agosto que había sido víctima de un hackeo, y aseguró que agentes iraníes habían robado y distribuido documentos internos delicados. Al menos tres medios noticiosos —Politico, The New York Times y The Washington Post— recibieron filtraciones del material confidencial interno de la campaña de Trump. Hasta el momento, todos ellos se han rehusado a revelar cualquier detalle sobre lo recibido.