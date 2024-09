JD Vance no se retracta de las falsas afirmaciones sobre los migrantes haitianos en Ohio

El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance , no se retractó el domingo de las falsas afirmaciones que él y Donald Trump han estado haciendo de que los haitianos en una comunidad de Ohio están secuestrando y comiendo mascotas , incluso cuando el gobernador republicano del estado y otros funcionarios insisten en que no hay pruebas de tal comportamiento.

Los funcionarios locales y estatales han afirmado que las acusaciones son falsas, presentan erróneamente a la ciudad bajo una luz negativa y han atraído una atención negativa no deseada y aterradora desde que Trump la mencionó en el debate presidencial de la semana pasada, cuando llamó a Springfield por su nombre. Durante dos días seguidos, unas amenazas de bomba provocaron la evacuación de escuelas y edificios gubernamentales, y algunas amenazas enviadas por correo electrónico hacían referencia a la afluencia de migrantes a la comunidad.

Los funcionarios de Springfield no fueron los únicos en desmentir las acusaciones. El gobernador Mike DeWine, republicano de Ohio, declaró el domingo que “hay mucha basura en internet y, como saben, se trata de una basura que sencillamente no es cierta. No hay ninguna prueba de ello”.