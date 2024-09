🔴 Revive el minuto a minuto: Kamala Harris y Donald Trump concluyen participación en su primer debate de cara a las elecciones en Estados Unidos

Pese a que está imputado por su posible participación en el asalto al Capitolio de 2021, el expresidente Donald Trump insistió este martes en el primer debate presidencial que no fue responsable de lo sucedido y acusó a quienes estaban encargados de la seguridad, entre ellas a la entonces líder de la cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“No tuve nada que ver con eso, aparte de que me pidieron que hiciera un discurso (...) Dije que creía que iba a ser grande y fui a ver a Nancy Pelosi y a la alcaldesa de Washington”, relató.

Les pidió 10.000 guardias nacionales o soldados, pero le rechazaron, continuó. “Nancy Pelosi me rechazó (...) Nunca hubiera sucedido si Nancy Pelosi y la alcaldesa hubieran hecho su trabajo. Yo no era responsable de la seguridad”, afirmó.

La vicepresidenta aprovechó la ocasión para aclarar que la “agenda de Putin no se limita solo a Ucrania” y que, si fuera por Trump, “Putin estaría en Kiev con la vista puesta en el resto de Europa, empezando por Polonia”.

Trump respondió a Harris diciendo que, si él fuera Putin, no habría sacrificado la vida de miles de soldados y aseguró que sería capaz de poner fin a la guerra a gran escala en Ucrania de inmediato, que comenzó tras la invasión rusa en febrero de 2022.

“Y les diré una cosa que no escucharán: no hablará de ustedes. No hablará de sus necesidades, de sus sueños y sus deseos”, subrayó.