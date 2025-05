Secretario de Defensa ordena más restricciones a la prensa en el Pentágono

“Si bien el departamento sigue comprometido con la transparencia, el departamento también está obligado a proteger (información de inteligencia clasificada) e información sensible, cuya divulgación no autorizada podría poner en peligro la vida de los miembros del servicio de los Estados Unidos”, escribió Hegseth.

“No hay forma de endulzarlo. El memorando de hoy del secretario Hegseth parece ser un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho de Estados Unidos a saber lo que está haciendo su ejército”, dijo en un comunicado el viernes por la noche. “La Asociación de Prensa del Pentágono está extremadamente preocupada por la decisión de restringir el movimiento de periodistas acreditados dentro del Pentágono a través de pasillos no seguros y no clasificados”.

Hegseth también dijo que los reporteros deberán firmar un formulario para proteger la información sensible y se les emitirá una nueva credencial que los identifique más claramente como prensa. No estaba claro si la firma del formulario sería una condición para el acceso continuo al edificio.

Hace dos meses, el departamento se vio avergonzado por una filtración a The New York Times de que el multimillonario Elon Musk iba a recibir una sesión informativa sobre los planes del ejército de los Estados Unidos en caso de que estallara una guerra con China. Esa sesión informativa nunca tuvo lugar, por orden del presidente Donald Trump , y Hegseth suspendió a dos funcionarios del Pentágono como parte de una investigación sobre cómo se filtró esa noticia.

El Pentágono también se vio avergonzado cuando el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue incluido inadvertidamente en un grupo de chat en la aplicación de mensajería Signal donde Hegseth discutió planes para futuros ataques militares en Yemen. El ex asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, se responsabilizó de la inclusión de Goldberg y fue trasladado a otro puesto.

La administración ha tomado varias medidas agresivas hacia la prensa desde que Trump asumió el cargo, incluidas las investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) sobre ABC, CBS y NBC News. Las restricciones impuestas al acceso de The Associated Press a ciertos eventos de la Casa Blanca a principios de este año llevaron a una batalla judicial que está en curso.

Hegseth, sin embargo, ha estado mucho menos disponible. Todavía no ha hablado con la prensa en la sala de prensa del Pentágono. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha realizado solo una conferencia de prensa del Pentágono desde el 20 de enero. El Pentágono ha tomado otras medidas para dificultar el trabajo de los reporteros, incluida la eliminación del espacio de oficina de ocho medios de comunicación, incluidos The New York Times, The Washington Post, CNN y NBC.