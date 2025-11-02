Opinión
Secretario del Tesoro: fondos de SNAP en Estados Unidos podrían reactivarse el miércoles

El viernes los tribunales ordenaron buscar la manera de financiar el programa, del que dependen 42 millones de estadounidenses

2 de noviembre de 2025 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Originalmente, el Departamento de Agricultura, de quien depende SNAP, dijo que no tenía intención de usar fondos de emergencia para financiar el programa de cupones para alimentos durante el cierre. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este domingo que los fondos para los programas de ayuda para comprar alimentos, congelados desde el sábado debido al cierre del Gobierno Federal, podrían reactivarse tan pronto como el próximo miércoles.

Las palabras de Bessent, que fue entrevistado hoy en la cadena CNN, llegan después de que el viernes los tribunales ordenaran al Ejecutivo de Donald Trump buscar la manera de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de estadounidenses.

Originalmente, el Departamento de Agricultura, de quien depende SNAP, dijo que no tenía intención de usar fondos de emergencia para financiar el programa de cupones para alimentos durante el cierre.

El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar.Un letrero que lee "Cerrado a todos los tours" en la rotonda del Capitolio federal. Han sido muchas los espacios de atractivo turístico, así como de servicios a la ciudadanía, que han cerrado mientras dura el cierre. De todos modos, el gobierno de Puerto Rico había asegurado que tenía los fondos para cubrir esos pagos en lo que el gobierno federal puede reembolsarles el dinero. En la foto, el Capitolio federal iluminado en la tarde del 6 de octubre.
1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert

Bessent confirmó hoy que el Gobierno no apelará el fallo judicial, y añadió que activar los fondos para sufragar los beneficios de SNAP para el miércoles “sería posible”.

“Hay un proceso que debe seguirse, y tenemos que determinar cuál es ese proceso”, afirmó el secretario del Tesoro.

El viernes, el presidente Donald Trump ya aseguró en una publicación de Truth Social que no iría en contra de la decisión judicial y que su Gobierno estaba ya analizando opciones para reactivar SNAP.

Dado que reiniciar el complejo sistema que envía cupones para adquirir comida a los beneficiarios de SNAP puede llevar varios días, las medidas provisionales que han activado los estados -de los cuales una docena han transferido ya fondos de emergencia a bancos de alimentos- y otras Administraciones locales están siendo cruciales para aquellos con dificultades para comprar alimentos.

El actual cierre Federal, que hoy está en su trigésimo tercer día y apunta a que podría convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., viene dado por el enroque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar nuevos presupuestos que reabran el Gobierno ligados a la aprobación o no de ayudas para los seguros sanitarios.

Las demócratas exigen que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar una partida presupuestaria provisional que levante el cierre, se prolonguen los subsidios al programa de seguros de salud asequibles Obamacare que caducan a final de año, mientras que los conservadores piden reabrir primero la Administración y negociar después sobre los ayudas.

