Nueva Jersey - Un sospechoso de participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 se entregó a la policía de Nueva Jersey el viernes, dos días después de darse a la fuga cuando los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) llegaron a su casa para arrestarlo.

Gregory Yetman, de 47 años, se entregó a la policía del municipio de Monroe el viernes por la mañana sin que incidentes, dijo Amy Thoreson, portavoz de la oficina del FBI en Newark.

Monroe está cerca de la casa de Yetman en Helmetta, una pequeña localidad en el centro de Nueva Jersey a unas 43 millas al sur de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades no ofrecieron detalles de su entrega, incluyendo si estuvo acompañado por un abogado o si había contratado a uno. Un mensaje telefónico dejado por The Associated Press en una contestadora en la vivienda de Yetman en busca de comentarios no ha sido contestado.

Está acusado de agresión, resistencia u obstaculizar a algunos agentes; obstrucción a las fuerzas del orden durante desórdenes civiles; entrada y permanencia en un edificio o recinto restringido; participación en actos de violencia física en un edificio o recinto restringido; y comisión de un acto de violencia física en los terrenos o edificios del Capitolio, según el FBI.

USA Today publicó a principios de este año de que Yetman, al que identificó como exsargento de la policía militar de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, había sido interrogado por el FBI sobre su participación en los disturbios, y que se sospecha que lanzó gas lacrimógenos a los manifestantes y a los agentes de policía.

Yetman dijo al periódico que no hizo nada malo en el Capitolio, y rechaza haber echado gas lacrimógeno a alguna persona.

Aproximadamente 1,200 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios del Capitolio. Más de 800 de ellas se han declarado culpables o han sido condenadas por un jurado o un juez tras un juicio. Más de 700 de ellas han sido condenadas, y aproximadamente dos tercios han sido condenadas a penas de prisión de entre tres días y 22 años.