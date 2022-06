Smithsburgh, Maryland — Al menos tres personas murieron en un nuevo tiroteo masivo registrado en Estados Unidos, esta vez en un negocio de Maryland, informó el gobernador del estado, Larry Hogan.

El nuevo evento ocurrió en Smithsburg, una zona rural en el oeste del estado de la costa atlántica del país. Según la dirección dada por las autoridades, el ataque ocurriría en una planta de fabricación.

En una rueda de prensa, Hogan explicó que se produjo una persecución policial en la que el sospechoso disparó a un agente en el hombro, tras lo cual recibió un balazo en la espalda.

El gobernador dijo desconocer si el sospechoso se encuentra con vida, pero en su página de Facebook, la oficina del sheriff del condado de Washington, donde se encuentra Smithsburg, aseguró que el sospechoso “ya no es una amenaza para la comunidad”.

Medios locales, por su parte, apuntaron que el tiroteo habría tenido lugar en una fábrica. Fotografías de noticias mostraron una gran presencia policial, incluidos vehículos de emergencia, en el lugar.

Anteriormente, la sargento Carly Hose le explicó a The Associated Press que había múltiples víctimas en la escena, en la carretera Bikle, aunque no ofrecieron detalles en cuanto al estado de las personas afectadas.

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Washington y de la Agencia de Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) de Baltimore respondieron al tiroteo.

Smithsburg, una comunidad de casi 3,000 personas, está ubicada a unas 75 millas al noroeste de Baltimore.

Este nuevo tiroteo mortal tiene lugar en un momento en que el debate sobre el control de las armas de fuego ha vuelto a ocupar la primera línea en Estados Unidos, después de los trágicos tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo, Nueva York, y en una escuela elemental de Uvalde, Texas.

En este último fallecieron 19 niños -la mayoría de 10 años- y dos maestras.

Unas horas antes, este mismo jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de una iniciativa legislativa que permite activar un procedimiento legal para confiscar armas de fuego a personas que puedan representar un peligro para otros o para ellas mismas.

La medida, que ahora deberá ser votada en el Senado, se aprobó con el apoyo de 224 congresistas -en su inmensa mayoría del Partido Demócrata- y con el voto en contra de 202 parlamentarios, prácticamente todos del Partido Republicano.