Un equipo de investigadores estadounidenses logró trasplantar con éxito dos riñones de cerdo modificados genéticamente a un humano que se encontraba en muerte cerebral.

Los encargados de este xenotrasplante en fase de ensayo clínico son investigadores de la Facultad de Medicina Heersink, de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos; los resultados se publican este jueves en un artículo en la revista “American Journal of Transplantation”.

La posibilidad de trasplantar órganos de animales a personas se investiga desde los años 90 y ahora es cuando se empiezan a vislumbrar los primeros éxitos. El de hoy es el tercer xenotrasplante conocido en los últimos meses y el experimento se mantuvo durante 74 horas.

Es la primera vez que se da a conocer el trasplante de dos riñones de cerdo en el abdomen de un ser humano y la primera ocasión en la que la cirugía se describe en una publicación científica; según sus responsables, supone un paso más hacia “un futuro en el que el suministro de órganos satisfaga la tremenda necesidad”.

PUBLICIDAD

El pasado 10 de enero, se informó que cirujanos estadounidenses en un hospital de Maryland trasplantaron el corazón de un cerdo en un paciente humano en un último esfuerzo por salvarle la vida.

La intervención quirúrgica representa un hito en una cruzada de varias décadas por trasplantar algún día órganos de origen animal para salvar vidas humanas. Doctores del Centro Médico de la Universidad de Maryland señalaron que el trasplante demostró que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin que se presente un rechazo inmediato.

El paciente, David Bennett, de 57 años, sabía que no había garantía alguna de que el experimento funcionara, pero se estaba muriendo, no era elegible para recibir un corazón humano y no tenía más opciones, dijo su hijo a The Associated Press.