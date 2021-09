St. Petersburgh, Florida — El Tribunal Apelativo de Florida restauró una ley aprobada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe a los distritos escolares a imponer el uso mandatorio de mascarillas como mecanismo para prevenir contagios de COVID-19.

La orden del Tribunal Apelativo restauró un bloqueo de la decisión del juez del condado Leon, John C. Cooper, del 27 de agosto que no permitía que DeSantis obligara a las escuelas a no implementar el uso obligatorio de mascarillas.

Ante la decisión del Apelativo, la administración de DeSantis podrá retomar las sanciones económicas contra 13 distritos escolares que han desafiado la llamada Ley de Derechos de los Padres. Dichas sanciones incluyen retener los salarios de los funcionarios escolares que votaron a favor de requerir el uso de cubrebocas en las escuelas.

Christina Pushaw, portavoz de DeSantis, resaltó en un tuit que la decisión del Apelativo significa que “la regla que requiere que todos los distritos escolares de Florida protejan el derecho de los padres de elegir si sus hijos deben o no usar mascarillas está activa nuevamente”.

El Departamento de Educación de Estados Unidos confirmó el pasado jueves la implementación de un programa de ayuda que proveerá fondos a las escuelas de Florida, y de cualquier otro estado, que pierdan dinero por desafiar mandatos en contra del uso de mascarillas y otras medidas para contrarrestar los contagios.

Jen Psaki, portavoz de prensa de la Casa Blanca, resaltó que el presidente Joe Biden utilizará fondos federales y otros recursos para apoyar a todo oficial escolar que lo necesite “y que buscan hacer lo correcto para con sus estudiantes, incluyendo establecer el uso obligatorio de mascarillas y otros requisitos para mantenerlos sanos”.

DeSantis ha argumentado que la ley que firmó delega exclusivamente en los padres el derecho y la decisión de permitirle a sus hijos utilizar mascarillas en las aulas. Los distritos escolares con reglas de uso de cubrebocas solo permiten que no se use el implemento de protección por razones médicas y no por la discreción de los padres.

El gobernador de Florida, que predijo que ganaría a nivel apelativo, escribió en un tuit que “no fue una sorpresa” la decisión del tribunal y que continuará “luchando por los derechos de los padres”.

Charles Gallagher, abogado de los padres que retaron la ley firmada por DeSantis, indicó que se sentía “decepcionado” por la decisión.

“Al reactivarse el bloqueo judicial, estudiantes, padres y maestros están en peligro nuevamente”, añadió Gallagher.

EL magistrado Cooper decidió, el pasado 27 de agosto, levantó un bloqueo provisional que evitaba implementar su decisión original de permitir que las escuelas implementaran mandatos de uso de mascarillas. DeSantis ahora buscará que la decisión del Apelativo se convierta en una permanente.

En su orden original, Cooper resaltó que existe evidencia significativa de que utilizar mascarillas provee cierta protección contra la posibilidad de contagios en espacios cerrados, como en una escuela y, en especial, protege a niños de 12 años o menos que todavía no pueden ser inoculados contra el COVID-19.