Los Ángeles - El fiscal de distrito del condado de Nueces en Texas, Mark González, presentó una moción para retirar la orden de ejecución de John Henry Ramírez, programada para octubre próximo, bajo el argumento de que, según su creencia, la pena de muerte no es ética.

La fecha de ejecución para Ramírez, de 37, fue programada la semana pasada para el 5 de octubre de 2022. Sin embargo, el fiscal González presentó el jueves pasado una moción para retirar la fecha de ejecución y la sentencia de muerte contra Ramírez.

En la moción González explica que “la pena de muerte no es ética y no debe imponerse al señor Ramírez ni a ninguna otra persona mientras el suscrito ocupe el cargo en cuestión”.

Ramírez fue sentenciado a morir por el robo y apuñalamiento fatal en 2004 de Pablo Castro, de 48 años, empleado de una tienda en Corpus Christi.

PUBLICIDAD

Los documentos del juicio indican que Ramírez apuñaló a Castro 29 veces durante una racha de robos, acompañado por dos mujeres, en procura de dinero para comprar drogas.

Según la acusación, Ramírez también robó a punta de cuchillo a una segunda víctima y luego huyó a México, eludiendo el arresto por tres años y medio.

La ejecución se había agendado para septiembre pasado, pero se detuvo porque Ramírez había pedido que su consejero espiritual, el pastor Dana Moore de la Segunda Iglesia Bautista, estuviera a su lado en la sala de ejecución, lo tocara y orara en voz alta durante el proceso.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el pasado 24 de marzo falló en su favor concediendo la petición.

Tras el fallo de la máxima corte un asistente del fiscal González sometió el pedido de fecha de ejecución, situación que el fiscal se apresuró a enmendar.

“El asistente del fiscal que más recientemente solicitó una fecha de ejecución en este caso no estaba al tanto de mi deseo en este asunto y no me consultó antes de solicitar una fecha de ejecución”, explicó González en la moción, formulada ante la Corte del Distrito Judicial 94 en Nueces.

Hasta ahora no se ha informado si su solicitud fue aceptada.