Los cargos contra Adams, un demócrata, aún estaban sellados a última hora del miércoles, según las personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

La acusación fue publicada por primera vez por The New York Times. La oficina del fiscal federal en Manhattan declinó hacer comentarios.

“Siempre supe que si defendía los intereses de los neoyorquinos sería un objetivo, y lo he sido”, declaró Adams en un comunicado. “Si se me acusa, soy inocente y lucharé contra esto con cada gramo de mi fuerza y espíritu”.

Donlon confirmó el registro y dijo que se trataba de material que había estado en su poder durante 20 años. No se refirió a qué se trataba la investigación, pero una persona familiarizada con la investigación dijo que tenía que ver con documentos clasificados que databan de los años en que Donlon trabajó para el FBI. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre esa investigación.