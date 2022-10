Florida- Un tiroteo el domingo en la madrugada afuera de un bar en el centro de Tampa, Florida, dejó una persona muerta y seis heridas, informó la Policía.

El Departamento de Policía de Tampa dijo en un comunicado de prensa que el tiroteo ocurrió alrededor de las 3 de la mañana afuera del salón LIT Cigar & Martini. Dos grupos que estuvieron discutiendo dentro del club continuaron su enfrentamiento afuera cuando una persona comenzó a disparar.

Un hombre murió y seis personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía. No se habían realizado arrestos hasta el domingo por la tarde y la policía no ha revelado las identidades de los involucrados.

“Esto es violencia sin sentido. No hay ninguna razón por la que alguien deba perder la vida por una pelea en un bar”, declaró la jefa de policía de Tampa, Mary O’Connor. “Estamos trabajando diligentemente para dar seguimiento a las pistas y encontrar a los responsables”.