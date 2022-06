Un puertorriqueño de 37 años es señalado por las autoridades como quien asesinó a machetazos a otro boricua de 75 años, con quien se había mudado recientemente a una residencia en la ciudad de Cocoa, en Florida, reseñan varios medios locales.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard, Juan Ortiz se mudó el pasado domingo a la casa de Juan Núñez, pero, a la mañana siguiente, el sospechoso habría golpeado a la víctima varias veces con un machete hasta asesinarla.

Las autoridades comenzaron una investigación luego que una persona llamara al 9-1-1 para alertar que un hombre le había confesado un asesinato.

Cuando los agentes llegaron a la casa en West Ridgewood Drive, alrededor de las 11:00 de la mañana del lunes, Ortiz estaba tratando de ocultar el cuerpo del occiso en el patio trasero de la casa, dijo la oficina del alguacil.

PUBLICIDAD

El imputado fue arrestado por cargos de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas. Actualmente, se encuentra en la cárcel sin derecho a fianza.

El hijo de la víctima, Rosario Núñez, lo describió como “un gran padre” que vivió una “larga y feliz” vida. El hombre, quien era abuelo de cuatro nietos, habría cumplido 76 años en julio.

“Yo sé cómo era mi papá. Era un típico puertorriqueño. Si se enteraba de que eras boricua y te trataba como familia. Te trataba bien hasta que le dieras una razón para no hacerlo”, le manifestó Rosario Núñez a FOX 35 Orlando.

Además, comentó que su madre, esposa de Juan Núñez, murió recientemente luego de un matrimonio de 48 años. Entonces, fue que su padre decidió mudarse y alquilar una de las habitaciones de su casa en Cocoa.

En ese proceso fue que conocería a Ortiz. Aunque, según el hijo, su padre solo habló directamente con la esposa del sospechoso y, según su versión, nunca llegaron a un acuerdo para que el hombre se mudara con él.

“No era un trato hecho. Entonces, no eran compañeros de cuarto. Todo lo que hacían era hablando”, sostuvo Rosario Núñez.

Indicó que el alegado atacante se presentó a la residencia durante la noche del pasado domingo. Horas más tarde, la tragedia ya se había perpetrado.

“No hay razón. No le haces eso a un perro. Tiene suerte de que esté bajo custodia porque no soy una persona violenta. Pero no le haces eso a la familia de las personas. Eso está simplemente mal”, añadió en entrevista con WESH.

PUBLICIDAD

El hijo aseguró que no se quedará “callado” sobre el tema y que seguirá adelante hasta que Ortiz sea condenado.

Los investigadores aún intentan determinar el motivo del asesinato.