Una mujer de 18 años muere baleada dentro de la Universidad Estatal de Delaware

La policía señaló que se encontró a una mujer de 18 años, quien no estaba registrada como estudiante, con una herida de bala en la parte superior del cuerpo . La joven fue localizada cerca del Pabellón Warren-Franklin, el cual funge como dormitorio para alumnos de primer año, según la universidad.

La víctima recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital Bayhealth, en el campus Kent, donde se le declaró muerta, añadió la policía. No se dio a conocer su nombre hasta que se notifique a sus familiares. No se reportó que hubiera otras personas heridas, y de momento no había una descripción del sospechoso.