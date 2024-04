11 heridos tras chocar autobús con estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur en Mississippi

Mississippi — Once personas resultaron heridas cuando un autobús que llevaba a estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur sufrió la ruptura de un neumático y chocó contra una barrera en Mississippi .

Un vocero de la Universidad de Carolina del Sur dijo que no tenía ninguna actualización del caso el sábado.

La policía investiga el accidente del autobús, que es propiedad de Dixon Motor Xpress, una compañía de Chester, Carolina del Sur. El propietario Owner Todd Dixon dijo al The State of Columbia el sábado que fue algo “sumamente raro” y que su compañía no ha tenido ningún otro accidente desde que fue creada en el 2019.