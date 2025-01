Unos 18 estados impugnan orden ejecutiva de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento

“Los presidentes tienen un amplio poder, pero no son reyes”, indicó Platkin.

Platkin y los defensores de los derechos de los migrantes señalan la 14ª Enmienda de la Constitución que dice que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos, afirmando que está claro que se aplica a las personas cuyos padres no eran ciudadanos legales en el momento de su nacimiento.

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?

¿Qué dice la orden de Trump?

La orden de Trump excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; personas cuyas madres estaban en el país legalmente pero de manera temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.