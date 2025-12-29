132 nuevos agentes se suman a las filas de la Policía

Gurabo - Un total de 132 hombres y mujeres se unieron este lunes a la Policía tras ser certificados como agentes del orden público, e inmediatamente serán asignados a las regiones de Carolina, Bayamón, San Juan, Caguas, Aibonito y Humacao, donde no solo se refleja una alta incidencia criminal, sino también una merma en el número de efectivos activos.

Estas regiones policiacas fueron las más impactadas por el retiro de 850 agentes este año, resaltó el superintendente asociado de la Policía, el coronel Orlando Rivera Lebrón.

“Queremos tener los cuarteles con el personal idóneo para poder operar”, enfatizó Rivera Lebrón.

Los 87 varones y 45 mujeres fueron certificados como agentes tras completar 1,102 horas de adiestramiento en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de la Policía, en Gurabo. Ahora, ingresan a la fase de mentoría donde, durante los próximos meses, trabajarán bajo la supervisión de un policía mentor hasta completar 800 horas, requisito final para graduarse.

Este grupo se suma a los 229 cadetes que igualmente fueron certificados en septiembre.

“Definitivamente, necesitamos más policías pero el reclutamiento se está haciendo”, argumentó el jefe de la Policía, Joseph González, quien aseguró que han logrado agilizar el reclutamiento tras la contratación de poligrafistas –que intervienen en el proceso– y retomar el control de la Oficina de Seguridad y Protección, a cargo de las investigaciones de campo de los cadetes, que estaba bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La gobernadora Jenniffer González asistió a la ceremonia, en la que estuvo acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, y el superintendente de la Policía, Joseph González, en la foto de izquierda a derecha. (Xavier Araújo)

“Cuando empezamos (en la Policía), había más de 700 candidatos que estaban esperando (por la prueba) del polígrafo. Pudimos añadir poligrafistas, lo que ahora nos permite hacer entre 30 a 40 polígrafos al día”, expuso el superintendente, concluida la ceremonia en la que participó la gobernadora Jenniffer González, así como varios legisladores y la alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila.

Según el superintendente, la Policía cuenta con 10,937 oficiales. La meta para el 2026 es reclutar alrededor de 1,100 agentes adicionales.

Durante la ceremonia, tanto el jefe de la Policía como la gobernadora invitaron a los agentes a llevar el uniforme con confianza y autoridad, sin dejar a un lado los principios que los llevaron al servicio público.

“Ustedes representan los valores fundamentales de nuestra institución: respeto, ética, valentía, disciplina y humanidad. Han escogido una profesión noble, pero exigente, se les confiará la seguridad, la paz y el bienestar de nuestras comunidades. Enfrentarán momentos difíciles, decisiones complejas y retos que pondrán a prueba su temple. En esos momentos, recuerden por qué decidieron portar ese uniforme”, expuso el superintendente González.

La primera ejecutiva se unió al mensaje, y sostuvo que su gobierno continúa haciendo gestiones para fortalecer las escalas salariales y el retiro de los policías. Estos oficiales inician con un salario base de $2,800 mensuales.