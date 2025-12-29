Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

132 nuevos agentes se suman a las filas de la Policía

Los hombres y mujeres serán distribuidos entre las regiones policiacas de Carolina, Bayamón, San Juan, Caguas, Aibonito y Humacao

29 de diciembre de 2025 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los 87 varones y 45 mujeres fueron certificados como agentes tras completar 1,102 horas de adiestramiento en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de la Policía, en Gurabo. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Gurabo - Un total de 132 hombres y mujeres se unieron este lunes a la Policía tras ser certificados como agentes del orden público, e inmediatamente serán asignados a las regiones de Carolina, Bayamón, San Juan, Caguas, Aibonito y Humacao, donde no solo se refleja una alta incidencia criminal, sino también una merma en el número de efectivos activos.

RELACIONADAS

Estas regiones policiacas fueron las más impactadas por el retiro de 850 agentes este año, resaltó el superintendente asociado de la Policía, el coronel Orlando Rivera Lebrón.

“Queremos tener los cuarteles con el personal idóneo para poder operar”, enfatizó Rivera Lebrón.

Los 87 varones y 45 mujeres fueron certificados como agentes tras completar 1,102 horas de adiestramiento en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de la Policía, en Gurabo. Ahora, ingresan a la fase de mentoría donde, durante los próximos meses, trabajarán bajo la supervisión de un policía mentor hasta completar 800 horas, requisito final para graduarse.

Este grupo se suma a los 229 cadetes que igualmente fueron certificados en septiembre.

“Definitivamente, necesitamos más policías pero el reclutamiento se está haciendo”, argumentó el jefe de la Policía, Joseph González, quien aseguró que han logrado agilizar el reclutamiento tras la contratación de poligrafistas –que intervienen en el proceso– y retomar el control de la Oficina de Seguridad y Protección, a cargo de las investigaciones de campo de los cadetes, que estaba bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La gobernadora Jenniffer González asistió a la ceremonia, en la que estuvo acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, y el superintendente de la Policía, Joseph González, en la foto de izquierda a derecha.
La gobernadora Jenniffer González asistió a la ceremonia, en la que estuvo acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, y el superintendente de la Policía, Joseph González, en la foto de izquierda a derecha. (Xavier Araújo)

Cuando empezamos (en la Policía), había más de 700 candidatos que estaban esperando (por la prueba) del polígrafo. Pudimos añadir poligrafistas, lo que ahora nos permite hacer entre 30 a 40 polígrafos al día”, expuso el superintendente, concluida la ceremonia en la que participó la gobernadora Jenniffer González, así como varios legisladores y la alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila.

Según el superintendente, la Policía cuenta con 10,937 oficiales. La meta para el 2026 es reclutar alrededor de 1,100 agentes adicionales.

Durante la ceremonia, tanto el jefe de la Policía como la gobernadora invitaron a los agentes a llevar el uniforme con confianza y autoridad, sin dejar a un lado los principios que los llevaron al servicio público.

“Ustedes representan los valores fundamentales de nuestra institución: respeto, ética, valentía, disciplina y humanidad. Han escogido una profesión noble, pero exigente, se les confiará la seguridad, la paz y el bienestar de nuestras comunidades. Enfrentarán momentos difíciles, decisiones complejas y retos que pondrán a prueba su temple. En esos momentos, recuerden por qué decidieron portar ese uniforme”, expuso el superintendente González.

La primera ejecutiva se unió al mensaje, y sostuvo que su gobierno continúa haciendo gestiones para fortalecer las escalas salariales y el retiro de los policías. Estos oficiales inician con un salario base de $2,800 mensuales.

“Hoy, dejan de ser cadetes y, con la certificación, se convierten en agentes de la Policía de Puerto Rico, y eso significa una responsabilidad directa con el pueblo de Puerto Rico”, señaló la mandataria. “De la misma manera que ustedes visten ese uniforme con confianza, con autoridad, el gobierno también tiene que continuar su gesta de respaldarlos en todo el camino”, acotó.

Tags
Policía de Puerto RicoJenniffer GonzálezCriminalidad en Puerto RicoJoseph GonzálezGurabo
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: