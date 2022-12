Al cumplirse hoy, martes, el plazo otorgado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la cabildera por la estadidad Melinda Romero Donnelly aún no ha entregado el informe financiero que adeuda a esa dependencia gubernamental por lo que puede exponerse a una multa de hasta $20,000 por cada infracción a la Ley de Ética Gubernamental, confirmó El Nuevo Día.

“Ella tiene hasta hoy 27 de diciembre, hasta las 11:59 de la noche para responder a la querella. (De no responder) la oficina continuaría con el proceso adjudicativo en su contra en rebeldía”, explicó Jennifer Rodríguez, portavoz de prensa de la OEG.

Hace una semana, Romero Donnelly informó en declaraciones escritas que no había recibido ninguna notificación de la OEG alertándole sobre una querella en su contra por no someter informes financieros. Además, argumentó que la OEG no tenía jurisdicción sobre los cabilderos por la estadidad, por lo que no entregará documento alguno.

“Ella alega que no recibió la querella. La querella se le envió a las mismas direcciones con las que siempre nos hemos comunicado con ella”, dijo Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Si la oficina llevara el caso en rebeldía en contra del querellado y se le impondría una multa por violación a la Ley de Ética Gubernamental, ella tiene el derecho de solicitar reconsideración ante esa determinación. El que un querellado no se encuentre o no responda una querella de la oficina no limita el proceso el proceso adjudicativo de la oficina, en lo absoluto”, abundó Rodríguez.

Romero Donnelly no ha entregado un informe financiero a la OEG y alega que no es una obligación de los Delegados Congresionales porque así no lo dicta la Ley 167-2020 que dio paso a esos cargos electivos. La exsenadora no contestó llamadas de este medio.