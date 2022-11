Aunque los gobiernos municipales cumplirán con el pago del bono de Navidad, hay “preocupación” entre los alcaldes y las alcaldesas por la falta de flujo de efectivo que enfrentan algunos para otorgar la remuneración, así como con la imposición del próximo 15 de noviembre como fecha límite para hacer el desembolso.

“Los presupuestos municipales se hacen a base de estimados de ingresos, cada mes hay que ir viendo esos ingresos”, alertó Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales novoprogresistas.

Eventos, como el huracán Fiona, paralizan las operaciones municipales, impactando negativamente el estimado de ingresos anual, agregó. “Las aportaciones del gobierno estatal cada vez son menos y ubica (a muchos pueblos) en un escenario precario y bien vulnerable”, sostuvo el también alcalde de Camuy.

Ante esta realidad, Hernández abogó por la firma de la Resolución Conjunta de la Cámara 387. La medida -aprobada en ese cuerpo- asignaría $1 millón a cada municipio para mitigar las pérdidas y gastos imprevistos a causa del huracán Fiona. “Si se aprueba antes del 15 de noviembre, sería de gran ayuda porque siempre tenemos municipios que viven, como decimos en el campo, peso a peso”, señaló Hernández.

PUBLICIDAD

En Camuy, el bono se entregará a más de 300 empleados este 22 de noviembre, como ya estaba programado, en una actividad de confraternización. “Les estamos supliendo uniformes a los empleados de varias dependencias, aumentamos la aportación patronal del plan médico de $100 a $125, y, el pasado mes de julio, se aprobó un plan de retribución donde el empleado que menos gana, gana $8.57 (la hora)”, expresó Hernández, al detallar medidas tomadas para mitigar el alza en el costo de vida entre los empleados.

A julio del 2022, según números recopilados por el Instituto de Estadísticas, había 40,779 puestos de trabajo ocupados a través de los 78 municipios. De estos, 17,164 corresponden a puestos de carrera, 1,769 son de confianza y 21,846 caen bajo la categoría de transitorios e irregulares.

La semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi estampó su firma en la Resolución Conjunta de la Cámara 398, que establece el 15 de noviembre como fecha límite para el pago del bono navideño concedido a los empleados públicos estatales, municipales y de Poder Judicial. Hasta ahora, las instrumentalidades públicas se habían regido por la Ley 34-1969, que establece que el pago puede realizarse entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

“El bono de Navidad, aunque todavía para un sector tiene una gran relevancia en cuanto a una gratificación a los empleados, para muchos municipios se ha convertido en un ejercicio de dónde buscar para poder otorgarlo”, dijo el exsecretario del Trabajo Víctor Rivera Hernández.

PUBLICIDAD

El bono de Navidad, explicó, fue parte de una legislación social concedida en 1969 por el entonces gobernador, Luis A. Ferré. “Fue uno de los proyectos de extrapolación de prácticas de la empresa privada al gobierno; una gratificación de cierre de año para, un poco, reconocer un trabajo y satisfacer una labor de los empleados públicos”, detalló.

La práctica, agregó, fue acogida por los gobiernos municipales que, poco a poco, fueron aumentando la cuantía, hasta convertirlo en una remuneración especial.

A juicio de Rivera Hernández, en tiempos de bonanza económica, se justificaba el pago, pero actualmente es una práctica que “hay que remirar por la estrechez en las arcas municipales”. “Hubo municipios en que alcaldes se excedieron porque midieron el bono con la realidad fiscal de año en año, pero no previnieron que, en un momento determinado, iba a ver, como lo hay ahora, una crisis”, dijo.

Por los pasados años, los municipios han sufrido múltiples recortes en las aportaciones estatales, que han venido acompañados de un incremento en el número de responsabilidades impuestas por los gobiernos estatales de turno.

“Los alcaldes, a base de la estructura legal, no tienen otra opción que no sea buscar dentro de su presupuesto el dinero para pagar ese bono de Navidad porque, de no hacerlo, más que un costo gerencial, pudiese tener un costo político, y no quieren pagar ese costo”, afirmó.

La eliminación del Fondo de Equiparación, un pote de dinero destinado a ayudar a los ayuntamientos más pequeños, ha sido uno de los mayores golpes, particularmente entre los pueblos con menos capacidad de generar ingresos propios.

PUBLICIDAD

“El Municipio de Loíza recibía más de $500,000 del Fondo de Equiparación y hoy estoy en $178,000″, indicó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, al sostener que aún así el pago del bono de Navidad está presupuestado.

Nazario dijo que unos 200 empleados recibirán la bonificación. Para aquellos que no cualifican, por no completar el mínimo de horas trabajadas exigidas por ley, habrá un estipendio. “Nos mantenemos en unos $500. No podemos igualarnos con municipios autónomos o con más recursos, pero nuestros empleados van a contar con el bono”, señaló.

Reservas con directriz

Javier Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes -que agrupa a los ejecutivos municipales populares-, expresó inconformidad con la directriz del gobernador, ya que, al adelantar la fecha, se reducen las posibilidades para que empleados transitorios e irregulares cualifiquen para el beneficio.

El también alcalde de Villalba explicó que las disposiciones contempladas en el estatuto firmado por Pierluisi no consideran lo estipulado en la Ley 34-1969 con relación al tiempo que tiene un empleado para acumular las horas de trabajo mínimas para recibir el bono que, en este caso, serían aquellas completadas entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022.

“Al cerrar el ciclo, en septiembre, se quedan gran parte de los empleados sin el beneficio del bono. En el caso de Villalba, se quedarían sin cobrar unos 60 empleados”, señaló el ejecutivo municipal, quien le envió una carta a Pierluisi -el pasado 27 de octubre- dejándole saber su preocupación y la necesidad de enmendar la ley “para que los alcaldes puedan decidir la fecha más adecuada para el pago del bono de Navidad”.

PUBLICIDAD

Hernández Ortiz afirmó, igualmente, que el mandato atenta contra la autonomía municipal. Desde inicios del pasado cuatrienio, el Estado eliminó el pareo de 50% para el pago del bono, dejando el 100% de la carga a los alcaldes. “Dar una instrucción cuando no estás dando ningún recurso atenta contra la autonomía municipal”, expuso Hernández Ortiz.

Villalba tiene unos 400 empleados, que recibirán un bono de $500.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, dijo que comprende el malestar que podrían sentir algunos homólogos con la ley aprobada. “Puede entender la intención de la medida para garantizar que ese servidor público tenga sus chavitos, pero también me pongo en el lugar de alcaldes que no están tan sólidos y tienen que hacer malabares para poder tener los chavitos, aunque sea la primera quincena de diciembre”, compartió el líder de la Palma.

Sostuvo que lo adecuado hubiese sido que, previo a la radicación y aprobación de la legislación, se indagara cómo estaban las finanzas de los 78 municipios. “Los retos son cada vez peores, los millones que nos quitan del Fondo de Equiparación hace esto aún más retante… cuando se habla de aumentos, de desembolso de dinero, tienen que meterse a los departamentos de finanzas de los municipios antes de legislar”, señaló.

Meléndez adelantó que unos 600 empleados recibirán un bono de $1,000. “Tengo clara la importancia del bono porque es algo con lo que los empleados cuentan para hacer sus arreglitos, comprar los regalos de sus hijos”, añadió.

El alcalde de Ciales, Alexander Burgos, tuvo que hacer unos ajustes presupuestarios, ya que no tenía contemplado hacer el pago del bono durante la primera quincena de noviembre. “Tuvimos que hacer unos arreglos correspondientes a la nómina porque fue algo sorpresivo, pero vamos a cumplir con la ley”, señaló.

PUBLICIDAD

Burgos, quien asumió la dirección del pueblo este cuatrienio, heredó un déficit de $9 millones. “Estamos, ahora mismo, en un plan de reclasificación que va a procurar crear unas plazas específicas y congelar otras para abaratar costos, porque el 60% del presupuesto del municipio se va en nómina”, explicó.

Por su parte, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, se dispone a entregar la remuneración de $1,000 -la cual ya estaba presupuestada- a más de 580 empleados este próximo 23 de noviembre. “Aunque han sido tiempos económicos difíciles, los empleados municipales esperan ese bono que los ayuda significativamente, y, para mí, es importante que lo reciban” , aseveró.

Rivera Santana, al igual que los alcaldes de Camuy y Villalba, recordó que el gobierno central eliminó su aportación para el pago del aguinaldo. “La carga está siendo mayor. Va a llegar un momento que esto tiene que cambiar o vamos a tener mayores problemas”, advirtió.

En Utuado, el bono se pagará el 11 de noviembre, será de $600 y vendrá acompañado de un pavo, indicó el alcalde Jorge Pérez. “Sabemos que, en el caso del empleado municipal, su ingreso es bastante bajito en comparación con la empresa privada, y queremos adelantarlo para que tengan ese flujo de dinero y hagan esas compras navideñas”, señaló.

Mientras, en el caso de Aguadilla, su alcalde, Julio Roldán, entregará el bono el 15 de noviembre, como prevé la ley. “Hay un compromiso grande con los empleados y se les honra ese bono de $1,000″, dijo, en referencia a los 482 trabajadores que resultarán beneficiados.

PUBLICIDAD

Haga buen uso

Ante los momentos de estrechez y precariedad que atraviesan muchas familias trabajadoras que cada día ven minados sus ingresos, la economista Martha Quiñones reconoció que resulta difícil separar una partida del bono para ahorros.

Su recomendación, sin embargo, fue dirigida a no invertir el dinero en artículos innecesarios, como podría ser, por ejemplo, adornos navideños. “Es casi imposible (guardar parte del dinero), sobre todo, porque es como un ahorro indirecto para las cuestiones de la Navidad... prefieren gastarlo en sus hijos, en ropa para las fiestas navideñas”, expresó Quiñones.

El bono de Navidad, en el caso de los empleados municipales que reciben un salario “sustancialmente menor”, es una compensación adicional y, de ahí, la insistencia de los alcaldes y alcaldesas por otorgarlo, dijo. “Trabajan mucho durante eventos extraordinarios y lo ven como una recompensa”, agregó Quiñones.

De otra parte, Rivera Hernández dijo que, más allá del otorgamiento de un bono una vez al año, se debe trabajar en un plan de clasificación y retribución que refleje una mejor remuneración a los empleados de manera sostenida.