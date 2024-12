Aparecen los fondos para ofrecer transportación escolar a partir de enero

No obstante, aclaró que el uso del dinero depende de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Estamos en ese proceso (de identificar el dinero) y pude haberlo no dicho (que Educación no contaba con el dinero para la transportación), porque ya lo estamos trabajando. No obstante, reconociendo que la vista es un estado de situación, yo quise ser transparente con el comité y le levanté la bandera”, afirmó, al referirse a su comparecencia ayer, martes, en las vistas de transición gubernamental.